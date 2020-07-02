Dragon Capital приостанавливает новые инвестиции после заявления об отставке Смолия

Гендиректор инвестиционной компании считает, что национальная валюта и цены на активы в Украине упадут.

Генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала заявил о приостановке новых инвестиций после заявления об отставке главы Нацбанка Якова Смолия. Об этом пишет "НВ".

"Мы отложим новые инвестиции, так как власти делают последние пять месяцев совершенно противоположно тому, что инвесторы, как внутренние, так и международные, ожидают от них и советуют им. Это последняя капля. Можно только догадываться, каковы мотивы, полная некомпетентность или мотивированный Россией саботаж", - заявил Фиала.

Он считает, что гривна и цены на активы в Украине упадут.

"Самое плохое, что это было сделано под политическим давлением с самого верха. Это красная линия для всех инвесторов: G7, IMF, WB. Полная некомпетентность и обман тех, кто выделил нам 5 миллиардов долларов за последний месяц, включая сегодняшние еврооблигации", - отметил гендиректор компании.

Напомним, что 1 июля Яков Смолий объявил, что подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию из-за систематического политического давления.

Он отметил, что своей отставкой хочет предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине.

На сайте регулятора опубликовали обращение членов правления НБУ, в котором говорилось, что они разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

Глава комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев сообщил, что вначале заявление Смолия об отставке рассмотрят на заседании профильного комитета Рады. Если депутаты не поддержат его отставку, то Смолию и дальнше придется возглавлять Нацбанк.

В Офисе президента заявили, что обеспечение независимости Нацбанка является приоритетом, что неоднократно отмечал сам президент Зеленский. НБУ совместно с Кабмином должны продолжать реализовывать взвешенную монетарную и фискальную политику.

Послы "большой семерки" заявили, что независимый НБУ является фундаментальным достижением государства, которое спасло обанкротившийся банковский сектор. По их мнению, подрыв этой сверхважной институции был бы большим шагом назад и поставил под угрозу надежность реформ и их поддержку.