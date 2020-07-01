В Киев на забастовку начали съезжаться шахтеры (обновлено)

Во вторник, 30 июня, в Киеве начнется бессрочная акция протеста шахтеров.

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец в фейсбуке.

По его словам, сотрудники предприятий "Мирноградуголь", "Добропольеуголь" и "Селидовуголь" уже выехали в столицу. Их требования включают погашение долгов по зарплате на государственных шахтах (622,5 млн гривен по состоянию на 24 июня), запрет на импорт угля газовых марок из России и Беларуси, возобновление работы блоков ТЭС, которые в прошлые годы перевели с антрацита на газовый уголь и прочее.

Одним из требований якобы является увольнение главы энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса и привлечение его к уголовной ответственности "за развал энергетической отрасли Украины".

Сам Герус назвал эту забастовку "Крепостью-2", намекая на то, что за ней стоит Ринат Ахметов. В 2015 году депутат Верховной Рады Мустафа Найем опубликовал так называемый план "Крепость", который якобы был направлен на сохранение монополии ДТЭК Ахметова и предусматривал шантаж власти при помощи шахтерских протестов.

"На этой неделе в Киеве могут быть забастовки шахтеров. Официально позиционируются они как забастовки шахтеров государственных шахт, но на самом деле это не совсем так. По имеющейся информации, основное количество шахтеров будет ехать с шахт ДТЭК, а именно «ДТЭК Добропольеуголь»", - написал Герус в фейсбуке.

Обновление. ДТЭК Энерго опровергает обвинения в организации протестов шахтеров.

"ДТЭК Энерго не был и не является организатором акций протеста шахтеров. Публичные обвинения в адрес ДТЭК Энерго со стороны председателя комитета ВР Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг А. Геруса - это использование государственной власти в личных целях для давления на частный бизнес, а также пренебрежение стратегическими государственными интересами", - говорится в заявлении компании.

Напомним, что 17 июня Кабмин сделал уголь основным топливом для ТЭС, чем поставил под удар государственное предприятие "Центрэнерго".

Премьер-министр Денис Шмыгаль, который раньше работал на ДТЭК (один из основных производителей угля в Украине), заявил, что это решение сохранит около 20 тысяч рабочих мест в угольной отрасли.