Остаток средств в казне правительства достиг рекордных ​75,7 млрд гривен

Год назад на ЕКС средств было в 5,8 раза меньше - 12,96 млрд гривен.

Остатки средств на Едином казначейском счете на 1 июля 2020 года составили 75,7 миллиарда гривен, что является рекордным показателем за всю историю.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.

Отмечается, что эта сумма в 2,3 раза больше показателя по состоянию на начало июня, когда остатки средств на ЕКС составляли 32,49 млрд гривен.

Год назад на ЕКС средств было в 5,8 раза меньше - 12,96 млрд гривен.

Отмечается, что рекордный показатель средств на ЕКС обеспечили дивиденды Приватбанка в размере 24,46 млрд гривен и НАК "Нафтогаз Украины" в размере 39,6 млрд гривен, которые были перечислены в последнюю неделю месяца.

Напомним, Украина начала год с рекордным количеством денег на казначейском счету. На ЕКС 1 января было 17,5 млрд гривен.