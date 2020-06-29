Глава Сбербанка РФ назвал украинскую "дочку" больной темой

"Предпринимали пять-шесть попыток продать бизнес, но не получили разрешения".

Глава российского Сбербанка Герман Греф пожаловался на невозможность продать дочерний банк в Украине.

"Мы понесли огромные потери на Украине", - сказал он в интервью ТАСС.

"Предпринимали минимум пять-шесть попыток продать там бизнес, но не получили разрешения регулятора. Скромно скажу, что наш банк и сегодня является одним из лучших, самых чистых и прибыльных на украинском рынке. У нас есть покупатели, однако никак не можем добиться согласия киевских властей", - рассказал он.

Греф сказал, что это для него "больная тема".

"Регулярно обсуждаем тему, предпринимаем попытки наладить диалог, но безрезультатно", - заявил банкир.

Напомним, что украинский Сбербанк уже несколько лет находится под санкциями.

Сбербанк России пытался продать его, но все попытки россиян избавиться от украинской "дочки" завершились неудачно.

Санкции были введены в 2017 году в отношении ПАО "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (Проминвестбанк), ПАО "ВТБ Банк", ПАО "БМ Банк".

"ВиЭс Банк" выкупил у России бизнесмен Сергей Тигипко, БМ Банк добровольно прекратил банковскую деятельность, а ВТБ обанкротился.