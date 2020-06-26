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"Укргидроэнерго" принимает меры по ликвидации последствий паводка на Днестре

В компании создали оперативный штаб по пропуску паводка под председательством генерального директора Игоря Сироты.

"Укргидроэнерго" принимает меры по ликвидации последствий паводка на Днестре
Фото: uhe.gov.ua

Государственная энергогенерирующая компания "Укргидроэнерго" заявляет, что для своевременного реагирования на ситуацию с паводками, сложившеюся на реках Карпатского региона при Государственном агентстве водных ресурсов работает Межведомственный оперативный штаб.

Об этом сообщает пресс-служба "Укргидроэнерго", передают Українські Новини.

В пресс-службе сообщили, что Межведомственный оперативный штаб по часам в ежедневном режиме осуществляет уточнение прогноза развития паводковой ситуации и координирует действия Госводагентства, "Укргидроэнерго", подразделений ГосЧС и местной власти.

В сообщении отмечается, что с 23 июня, в результате сильных дождей, на реках Карпатского региона началось формирование высокого дождевого паводка.

Специалисты "Укргидроэнерго" сразу же обсудили паводковую ситуацию во время заседания рабочей группы Межведомственной комиссии и согласовали сбросные расходы с Днестровского водохранилища.

В "Укргидроэнерго" отметили, что решение о проведении сбросных расходов с Днестровского водохранилища принимается Межведомственной комиссией по согласованию режимов работы водохранилищ при Госводагентстве с учетом экологических требований и интересов всех водопользователей и прогнозов притока воды к Днестровскому водохранилищу.

Следовательно, в связи со сложной паводковой ситуацией по решению комиссии начиная с 13 часов 23 июня для обеспечения пропуска дождевого паводка, который сформировался в бассейне Днестра, комиссия установила режим работы Днестровского водохранилища со следующими расходами 1400 м3/с с полной пропускной способностью ГЭС; 24 июня - с 7:00 утра 1800-1850 м3/с, с 10:00 утра 2000-2050 м3/с.

В "Укргидроэнерго" отметили, что пока Днестровская ГЭС работает в базовой полной имеющейся нагрузке, мощностью 585 МВт. На станции подняты два водосбросные затворы на одно положение. Суммарные сбросные расходы через ГЭС уменьшились и составляют 1870 м3/c.

В компании также создали оперативный штаб по пропуску паводка под председательством генерального директора Игоря Сироты.

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