Набсовет "Укрнафты" избрал нового главу вместо Витренко

Члены наблюдательного совета компании "Укрнафта" избрали главой наблюдательного совета Николая Гавриленко.

Об этом сообщается на сайте "Нафтогаза".

"Полномочия, которые получил Николай Гавриленко, свидетельствуют о доверии независимых директоров и представителей акционеров к его компетенциям и опыту. Мы ожидаем, что наблюдательный совет сосредоточится для оздоровлении «Укрнафты» и урегулировании проблемных вопросов относительно спорных объемов газа и накопленного налогового долга", - прокомментировал назначение глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Генеральный директор АО "Укртранснафта" Николай Гавриленко с января 2019 возглавляет дивизион "Нефть", объединяющий нефтетранспортные и нефтеперерабатывающие активы группы "Нафтогаз". С 10 июня 2020 года он также является представителем "Нафтогаза" в набсовете "Укрнафты".

Напомним, в мае Юрий Витренко сообщил, что "Нафтогаз" решил уволить его с позиции своего исполнительного директора. Он считает, что его увольнение связано с тем, что "сейчас не является приоритетом борьба против российской агрессии, в частности эффективная защита интересов Украины в отношениях с российским "Газпромом".

Витренко также подчеркнул, что решение о сокращении его должности принимал глава правления НАК Коболев.

В последние годы Витренко занимался судами с "Газпромом". Сейчас за суды с "Газпромом" в "Нафтогазе" отвечает бывшая замминистра иностранных дел Елена Зеркаль.

В июне 2020 группа "Нафтогаз" отозвала Витренко с позиции представителя в наблюдательном совете "Укрнафты". Новым представителем вместо него стал Николай Гавриленко.