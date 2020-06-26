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Набсовет "Укрнафты" избрал нового главу вместо Витренко

Им стал генеральный директор АО "Укртранснафта" Николай Гавриленко.

Набсовет "Укрнафты" избрал нового главу вместо Витренко
Николай Гавриленко

Члены наблюдательного совета компании "Укрнафта" избрали главой наблюдательного совета Николая Гавриленко.

Об этом сообщается на сайте "Нафтогаза".

"Полномочия, которые получил Николай Гавриленко, свидетельствуют о доверии независимых директоров и представителей акционеров к его компетенциям и опыту. Мы ожидаем, что наблюдательный совет сосредоточится для оздоровлении «Укрнафты» и урегулировании проблемных вопросов относительно спорных объемов газа и накопленного налогового долга", - прокомментировал назначение глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Генеральный директор АО "Укртранснафта" Николай Гавриленко с января 2019 возглавляет дивизион "Нефть", объединяющий нефтетранспортные и нефтеперерабатывающие активы группы "Нафтогаз". С 10 июня 2020 года он также  является представителем "Нафтогаза" в набсовете "Укрнафты".

Напомним, в мае Юрий Витренко сообщил, что "Нафтогаз" решил уволить его с позиции своего исполнительного директора. Он считает, что его увольнение связано с тем, что "сейчас не является приоритетом борьба против российской агрессии, в частности эффективная защита интересов Украины в отношениях с российским "Газпромом".

Витренко также подчеркнул, что решение о сокращении его должности принимал глава правления НАК Коболев.

В последние годы Витренко занимался судами с "Газпромом".  Сейчас за суды с "Газпромом" в "Нафтогазе" отвечает бывшая замминистра иностранных дел Елена Зеркаль.

В июне 2020 группа "Нафтогаз" отозвала Витренко с позиции представителя в наблюдательном совете "Укрнафты". Новым представителем вместо него стал Николай Гавриленко.

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