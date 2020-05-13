"Нафтогаз" решил уволить своего исполнительного директора Витренко

"Нафтогаз" решил уволить своего исполнительного директора Юрия Витренко, который в последние годы занимался судами с "Газпромом". Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают, и это означает, что через два месяца меня уволят из Нафтогаза", - написал Витренко.

Он считает, что его увольнение связано с тем, что "сейчас не является приоритетом борьба против российской агрессии, в частности эффективная защита интересов Украины в отношениях с Газпромом".

Витренко также подчеркнул, что решение о сокращении его должности принимал глава правления Андрей Коболев.

Напомним, что на прошлой неделе в "Нафтогазе" была создана должность главного исполнительного директора, ее занял Отто Ватерландер.