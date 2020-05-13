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"Нафтогаз" решил уволить своего исполнительного директора Витренко

Топ-менеджера предупредили о сокращении.

"Нафтогаз" решил уволить своего исполнительного директора Витренко
Фото: facebook/Новое Время

"Нафтогаз" решил уволить своего исполнительного директора Юрия Витренко, который в последние годы занимался судами с "Газпромом". Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают, и это означает, что через два месяца меня уволят из Нафтогаза", - написал Витренко.

Он считает, что его увольнение связано с тем, что "сейчас не является приоритетом борьба против российской агрессии, в частности эффективная защита интересов Украины в отношениях с Газпромом".

Витренко также подчеркнул, что решение о сокращении его должности принимал глава правления Андрей Коболев.

Напомним, что на прошлой неделе в "Нафтогазе" была создана должность главного исполнительного директора, ее занял Отто Ватерландер.

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