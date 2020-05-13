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ЕБРР прогнозирует падение экономики Украины на 4,5%

Карантин может сказаться на ВВП меньше, чем предполагалось раньше.

ЕБРР прогнозирует падение экономики Украины на 4,5%
Фото: kapital.kz

ВВП Украины по итогам 2020 года сократится на 4,5% из-за пандемии COVID-19, говорится в весеннем прогнозе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

В 2021 году, по мнению европейских аналитиков, экономический рост возобновится и составит 5,0%.

В докладе ЕБРР о региональных экономических перспективах отмечается высокая стоимость рефинансирования долга на международных финансовых рынках для Украины.

Сочетание сокращения внешнего и внутреннего спроса из-за карантинных мер, принятых для сдерживания распространения коронавируса, сказалось на секторах производства и услуг.

Банк объясняет, что макрофинансовые основы остаются относительно сильными и способны поглощать внешние шоки при рекордно высоком уровне иностранных резервов и самой низкой учетной ставке в течение шести лет.

В докладе отмечается, что экономики в регионах ЕБРР могут сократиться в среднем на 3,5% в этом году, а в 2021 году возможен отскок на 4,8%.

Напомним, что Национальный банк Украины прогнозирует обвал экономики на 5% из-за коронавируса, Международный валютный фонд прогнозирует Украине - на 7,7%.

В 2019 году ВВП Украины вырос на 3,2%.

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Источник: "Українські новини"
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