В Нью-Йорке от связанной с COVID-19 новой болезни умерли трое детей
В Нью-Йорке от связанной с COVID-19 новой болезни умерли трое детей
Зеленский предложил ввести кредитные каникулы для малого бизнеса
Зеленский предложил ввести кредитные каникулы для малого бизнеса
Россия начнет выход из карантина с 12 мая
Россия начнет выход из карантина с 12 мая
Ляшко назвал сроки возобновления работы метро
Ляшко назвал сроки возобновления работы метро
Экс-игрок "Динамо" был арестован за попытку убить жену
Экс-игрок "Динамо" был арестован за попытку убить жену
Россия вышла на третье место в мире по числу подтвержденных случаев коронавируса
Россия вышла на третье место в мире по числу подтвержденных случаев коронавируса
План выхода из карантина пересмотрят, - Ляшко
План выхода из карантина пересмотрят, - Ляшко
Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19
Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19
Ляшко рассказал, когда могут отменить масочный режим
Ляшко рассказал, когда могут отменить масочный режим
ГлавнаяЭкономикаБизнес

Ryanair планирует возобновить 40% рейсов с июля

Отмечается, что это покроет примерно 90% той маршрутной сети, которая действовала до карантина.

Ryanair планирует возобновить 40% рейсов с июля
Фото: atr.ua

Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, намерена с 1 июля возобновить 40% рейсов, что покроет примерно 90% той маршрутной сети, которая действовала до кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что экипаж самолета, и пассажиры будут обязаны надевать медицинские маски. Кроме того, бортовое обслуживание будет ограничено раздачей снеков в индивидуальной упаковке, а также напитков.

Все финансовые расчеты на борту самолета будут безналичными. Кроме того, авиаперевозчик примет меры, чтобы избежать возникновения очередей в туалет.

"Ryanair будет работать в тесном взаимодействии с государственными службами здравоохранения для обеспечения того, чтобы эти маршруты согласовывались по возможности с эффективными мерами по сдерживанию распространения COVID-19", - говорится в пресс-релизе авиакомпании.

Напомним, ранее сообщалось, что Ryanair не будет выполнять пассажирские авиарейсы до июня.

В начале апреля Ryanair после банкротства Ernest Airlines разрешили летать из Италии в Украину.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также