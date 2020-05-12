Ryanair планирует возобновить 40% рейсов с июля

Отмечается, что это покроет примерно 90% той маршрутной сети, которая действовала до карантина.

Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, намерена с 1 июля возобновить 40% рейсов, что покроет примерно 90% той маршрутной сети, которая действовала до кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что экипаж самолета, и пассажиры будут обязаны надевать медицинские маски. Кроме того, бортовое обслуживание будет ограничено раздачей снеков в индивидуальной упаковке, а также напитков.

Все финансовые расчеты на борту самолета будут безналичными. Кроме того, авиаперевозчик примет меры, чтобы избежать возникновения очередей в туалет.

"Ryanair будет работать в тесном взаимодействии с государственными службами здравоохранения для обеспечения того, чтобы эти маршруты согласовывались по возможности с эффективными мерами по сдерживанию распространения COVID-19", - говорится в пресс-релизе авиакомпании.

Напомним, ранее сообщалось, что Ryanair не будет выполнять пассажирские авиарейсы до июня.

В начале апреля Ryanair после банкротства Ernest Airlines разрешили летать из Италии в Украину.