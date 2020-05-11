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Швеция выдала последнее разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe

Труба предназначена для прокачки норвежского газа в Польшу.

Швеция выдала последнее разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe
Фото: baltic-pipe.eu

Правительство Швеции одобрило строительство морского участка трубопровода Baltic Pipe, по которому норвежский газ будет идти в Польшу.

Об этом говорится на сайте польского оператора Gaz-System, который строит газопровод вместе с датской компанией Danish Energinet SOV.

Протяженность трубопровода в исключительной экономической зоне Швеции составит около 85 километров. В целом длина подводной части трубопровода, который будет проложен по дну Балтийского моря, составит около 275 километров.

Раньше проект получил все необходимые разрешение польских и датских властей.

Получение санкции на строительство морского газопровода в водах Швеции было заключительным этапом процесса получения разрешений и означает, что проект Baltic Pipe вступил в фазу реализации.

Работы будет выполнять итальянская компания Saipem Limited. По плану они должны начаться во второй половине 2020 года, а прокладка труб в море запланирована на лето 2021 года.

С октября 2022 года по трубопроводу должен быть транспортирован природный газ из месторождений на норвежском континентальном шельфе.

По нему можно будет транспортировать в Польшу 10 миллиардов кубометров газа в год.

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