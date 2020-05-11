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Сервисные центры МВД возобновят работу по предварительной записи

Регистрация автомобилей была два месяца заблокирована из-за карантина.

Сервисные центры МВД возобновят работу по предварительной записи
Фото: hsc.gov.ua

Сервисные центры Министерства внутренних дел возобновят работу с 12 мая, но будут принимать клиентов по предварительной записи.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Очевидно, что за два месяца карантина украинцы были вынуждены откладывать операции по купле-продаже транспортных средств. Очень важно, чтобы достижения карантина не были утрачены из-за того, что завтра тысячи автовладельцев одновременно бросятся в сервисные центры МВД перерегистрировать авто. Логично, что система сервисных центров МВД не в состоянии будет за один день провести десятки тысяч перерегистраций авто, которые накопились за два месяца карантина. Именно для того, Главным сервисным центром МВД разработана услуга "Запись в электронную очередь", - написал он в фейсбуке.

Запись будет проводиться через сайт Главного сервисного центра hsc.gov.ua, где необходимо пройти идентификацию через Bank ID или цифровую подпись. После этого нужно выбрать удобный сервисный центр и получить дату и время приема.

Сервисные центры МВД оснащены защитными прозрачными перегородками и обозначениями социальной дистанции.

Услуги будут предоставляться с соблюдением требований пребывания одного лица на 10 кв. м и с учетом дистанции между посетителями не менее 1,5 метра.

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