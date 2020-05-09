Мэрия Киева назвала требования к работе парикмахерских и летных площадок ресторанов после карантина

Клиенты должны быть в масках и соблюдать дистанцию.

Киевская мэрия обнародовала требования к работе парикмахерских и летных площадок ресторанов, которые на следующей неделе возобновят работу после карантина.

Об этом говорится на сайте Киевгорадминистрации.

Согласно утвержденным правилам, рестораны должны обеспечить расстояние не меньше 1,5 метра между соседними столиками. Запрещено садить за один столик больше двух человек (кроме детей до 14 лет).

Заказ должны приниматься и выдаваться дистанционно через специальное окно или входную дверь заведения. Официант может принимать или выдавать заказ только при условии соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра между ним и клиентом.

Место выдачи заказов и расчета должно быть оборудовано столиком или полочкой для передачи заказа без личного контакта с клиентом - и таким образом, чтобы исключить вход посетителей внутрь заведения. Также должна быть обеспечена возможность безналичного расчета.

Меню должно быть размещено для ознакомления рядом с местом принятия/выдачи заказов без возможности его выдачи клиентам.

В парикмахерских и салонах красоты тоже необходимо соблюдать дистанцию - не менее 3 метров, если рабочие места расположены параллельно, или 1,8 метра при расположении рабочих мест по оси.

На парикмахере должны быть маска и одноразовые перчатки. Их необходимо регулярно менять.

Дезинфекционные мероприятия должны проводиться каждые два часа рабочего времени. Дезинфекцию контактных поверхностей и инструментов многоразового использования нужно проводить после каждого клиента или (при отсутствии посетителей) каждые два часа.

Также заведениям необходимо придерживаться общих противоэпидемических требований и дезинфекционных мероприятий: ежедневная термометрия, обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты на 5 дней, организация централизованного сбора использованных масок, перчаток, салфеток и их утилизации и тому подобное.

На входах должен происходить санитарный контроль для посетителей, чтобы не допускать лиц с признаками ОРВИ. Клиенты должны быть в масках и ожидать своей очереди за пределами помещений. Учреждения должны обеспечить маркировку расстоянии в 1,5 м для посетителей, ожидающих своей очереди. Внутрь допускаются люди из расчета не более 1 человека на 10 кв. м.