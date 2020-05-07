Новая программа МВФ для Украины будет 18-месячной, а не трехлетней

Украина и Международный валютный фонд сейчас ведут переговоры о 18-месячной программе stand-by вместо ранее согласованной трехлетней программы расширенного финансирования (EFF).

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на представителя МВФ Джерри Райса.

"Учитывая беспрецедентную неопределенность в отношении экономических и финансовых перспектив и необходимость сосредоточить политические приоритеты на краткосрочном сдерживании и стабилизации, переговоры переключились на 18-месячный stand-by, который может обеспечить поддержку платежного баланса для усиления реакции властей", – сказал он на брифинге в четверг.

Фонд находится в тесном контакте с властями Украины по обсуждению параметров нового механизма финансирования, который помог бы эффективно противодействовать пандемии в экономике и медицине.

Райс уточнил, что помощь, которая обсуждается постоянной виртуальной миссией, удобнее предоставить через программу stand by, а не EFF.

"Когда ситуация восстановится, фокус снова может сместиться на решение проблем долгосрочных структурных реформ в Украине, чтобы способствовать более сильному и более инклюзивному росту", – сказал представитель фонда.

Напомним, что предыдущая программа stand-by (SBA) для Украины была принята МВФ в декабре 2018 года. Украина получила по нему единственный транш в размере $1,4 млрд.

В декабре 2019 года Украина и МВФ договорились о кредитной программе расширенного финансирования (EFF) на $5,5 млрд. Она все еще не запущена, так как Украина не до конца выполнила требования Фонда.

Программы EFF направлены на поддержку стран, столкнувшихся с серьезными проблемами платежного баланса, и обычно утверждаются на трехлетний срок, тогда как кредиты stand-by - на 1-2 года. Cрок возврата средств по кредитам EFF начинается через 4,5 года и растягивается на пять лет, в то время как по программе stand-by выплаты начинаются через 3 года и длятся два года (для каждого транша в отдельности).