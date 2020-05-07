МВФ поменял главу миссии в Украине

Международный валютный фонд назначил главой миссии в Украине Иванну Владкову-Холлар (Ivanna Vladkova Hollar) вместо Рона ван Родена.

Об этом говорится в сообщении МВФ.

Иванна Владкова-Холлар - гражданка Болгарии, имеет существенный опыт работы в развивающихся экономиках.

Среди последних ее назначений - руководство миссий в Молдове и Северной Македонии.

Она сменила на этом посту Рона ван Родена с 1 мая текущего года.

Напомним, Украина еще в декабре 2019 года договорились с менеджментом МВФ об открытии новой трехлетней программы EFF на $5,5 млрд, но из-за начавшегося кризиса сумма программы будет больше - до $8 млрд

Украине осталось выполнить единственное условие для получения денег - принять закон о гарантиях невозвращения банков бывшим владельцам. Это может произойти уже на следующей неделе, 13 мая.

Позитивное решение МВФ позволит правительству получить также макрофинансовую помощь от ЕС (500 млн евро) и кредит Всемирного банка (до $1 млрд), а также экстренную помощь Фонда в связи с коронавирусом объемом около 1,4 млрд.