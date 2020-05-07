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"Укрзализныця" и Госаудитслужба работают над устранением финансовых нарушений на 336 млн гривен

Нарушения были обнаружены в ходе аудита с 1 января 2018-го по 30 сентября 2019 года.

"Укрзализныця" и Госаудитслужба работают над устранением финансовых нарушений на 336 млн гривен
Фото: Александр Рудоманов

АО "Укрзализныця" сотрудничает с Государственной аудиторской службой над устранением нарушений на 336 млн гривен и усилению качества финдисциплины в компании.

Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци".

"Процесс признания или отрицания требований об устранении нарушений в финансово-хозяйственной деятельности "Укрзализныци" со стороны с Госаудитслужбы еще не завершен и проходит в рабочем порядке. "УЗ" считает публичные заявления по этому поводу преждевременными и недостаточно обоснованными", - говорится в сообщении.

Отммечается, что 5 мая на сайте Госаудитслужбы были обнародованы результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности "УЗ", и с 1 января 2018 года по 30 сентября 2019 года ведомство выявило нарушения на сумму 11,761 млрд гривен.

"В то же время, официально выдвинутые требования касаются суммы 336 млн гривен. Следует отметить, что после получения акта ревизии "УЗ" предоставила Госаудитслужбе исчерпывающий перечень замечаний и возражений требований на сумму 331 млн гривен", - подчеркнули в компании.

Напомним, в 2019 году "Укрзализныця" увеличила чистую прибыль в 14,7 раза, или на 2,784 млрд гривен, до 2,988 млрд гривен по сравнению с 2018 годом. Доход от реализации продукции в 2019 году увеличился на 8,3%, или 6,95 млрд гривен, до 90,352 млрд гривен. Вознаграждения правлению "УЗ" за год увеличились на 80%, а набсовету - в 2,3 раза.

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