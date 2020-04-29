Вознаграждения правлению "Укрзализныци" за год увеличились на 80%, набсовету - в 2,3 раза

В 2019 году компания увеличила чистую прибыль в 14,7 раза

В 2019 году по сравнению с 2018 годом выплаты вознаграждения правлению акционерного общества "Укрзализныця" увеличились на 80% до 71,4 млн гривен, наблюдательному совету - в 2,3 раза до 43,4 млн гривен.

Об этом говорится в финансовой отчетности компании за 2019 год.

Вознаграждения правлению "Укрзализныци" состояли, в основном, из заработной платы, соответствующих начислений и премий, в 2019 году оно составило 71,417 млн гривен, в 2018 году - 39,654 млн гривен.

В 2019 году вознаграждение членам наблюдательного совета составило 43,425 млн гривен, в 2018 году - 19,141 млн гривен.

По состоянию на 31 декабря 2019 года в правление и набсовет "Укрзализныци" входило по 7 человек.

Как сообщалось, в апреле Кабинет министров назначил на должность временно исполняющего обязанности председателя правления акционерного общества "Укрзализныця" Ивана Юрика вместо Желько Марчека. Должность врио предправления компании Марчек занимал с 5 февраля 2020 года.

В январе Кабмин уволил Евгения Кравцова с должности предправления "Укрзализныци".

В 2019 году "Укрзализныця" увеличила чистую прибыль в 14,7 раза, или на 2,784 млрд гривен, до 2,988 млрд гривен по сравнению с 2018 годом. Доход от реализации продукции в 2019 году увеличился на 8,3%, или 6,95 млрд гривен до 90,352 млрд гривен.

В состав компании входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.