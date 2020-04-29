Підозріле відмивання

28 квітня 2020 року вступив в силу новий закон про запобігання відмиванню . Деякі ЗМІ розповсюдили інформацію, що при перерахуванні понад 5000 грн. банки будуть вимагати джерело походження коштів. Ні, не будуть, стаття 14 нового закону вимагає від банків здійснити ідентифікацію клієнта. Походження коштів НЕ перевіряється. Простими словами, до 5000 грн. готівки можна перерахувати в банківському терміналі без картки, більше тільки з карткою. Картка – це вже ідентифікатор. Безготівкові перерахування з картки на картку в Приват24 робіть на здоров’я без обмежень, ми і так всі вже в Приваті ідентифіковані, краще ніж в СБУ. Порогові операції, за якими слідує око обов’язкового фінансового моніторингу – 400 тис. грн. (ст. 20) – наприклад, з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів). Але…

Фото: bank.gov.ua

Цікавою є стаття 21 – підозрілі фінансові операції (діяльність) – це фінансові операції або спроба їх проведення (увага!) незалежно від суми, на яку вони проводяться. Операції вважаються підозрілими, якщо суб’єкт первинного фінансового моніторингу має підозру або має достатні підстави для підозри, що вони є результатом злочинної діяльності.

Визначення «підозра» є в законі, це – припущення, що ґрунтується на результатах аналізу наявної інформації та може свідчити про те, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи походження активів пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом... (п. 46, ч.1, ст.1).

Згідно статті 15 закону банк має право відмовитися від проведення підозрілої фінансової операції.

Варто звернути увагу на право та обов’язок зупинення фінансової (фінансових) операції (операцій) – стаття 23 нового закону (стаття 17 старого).

Спочатку – редакція минулого закону:

Суб’єкт первинного фінансового моніторингу МАЄ ПРАВО зупинити здійснення фінансової операції, яка містить ознаки, передбачені статтями 15 та/або 16 цього Закону, (тобто ті, що підлягають обов’язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу), та/або фінансові операції із зарахування чи списання коштів, що відбувається в результаті дій, які містять ознаки вчинення злочину, визначеного Кримінальним кодексом України. Та ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ зупинити здійснення фінансової операції, якщо її учасником є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції.

Тепер – нова редакція:

Суб’єкт первинного фінансового моніторингу, МАЄ ПРАВО зупинити здійснення таких операцій, якщо вони є підозрілими, та ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ зупинити такі фінансові операції у разі виникнення підозри, що вони містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України.

Отже, якщо раніше це було право зупинити у разі виявлення дій, які містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, то тепер зобов'язаний зупинити у разі виникнення підозри, що фінансова операція містить ознаки кримінального правопорушення.

Оскільки ознаки кримінального правопорушення (злочину) у нас містять лише дії осіб (суб’єктів злочину), а не фінансові операції, можна припустити, що норма буде просто непрацююча, навіть по дійсно кримінальних грошах. Але може бути і навпаки, і банки будуть підозрювати, що фінансові операції мають ознаки кримінального правопорушення наприклад … з листів слідчих.

Зупинення передбачає заборону видаткових операцій. Спершу на 2 робочі дні. Може бути продовжено Держфінмоніторингом спочатку на 7, потім до 30 робочих днів. Продовження може бути оскаржено у судовому порядку.

Але найголовніше!

Повністю змінено поняття кримінального діяння за статтею 209 ККУ: було «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом», стало «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом».

Раніше стаття передбачала, що це дії з майном (коштами) отриманими внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, так званий предикатний злочин, зміст якого було розкрито в примітці до статті - за який ККУ передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (відсікало дрібні предикатні злочини, наприклад 205-1 ККУ).

То тепер кримінальним діянням за ст. 209 є набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого (увага!) фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом. Тобто, у слідчих вже немає необхідності доведення складу предикатного злочину, адже злочинність походження майна може бути доведена за інших умов, наприклад, на власний «творчий» розсуд слідчого при визначені ним «фактичних обставин» (ще один цвях у презумпцію невинуватості).

Не біда, що стаття 5 нового закону визначає, що до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов’язані із вчиненням фінансової операції чи правочину З ДОХОДАМИ, одержаними злочинним шляхом (раніше було з активами). В ст. 209 ККУ зробили майно, тут залишили доходи, дійсно яка різниця?!

У підсумку здається ось що: або відмивання легалізували, або легалізацію відмили. Як би сказав класик мовного жанру «текст по @ебільному написаний».

Як буде працювати / зупинятись боротьба з легалізацією, побачимо …

Прогнозую безліч проваджень за ст. 209 КК у правоохоронців всіх спеціалізацій та спроб зупинень операцій по підприємствах, які, наприклад, по ланцюгу спрацювали з якоюсь 205-1 ККУ, і … жодного реального вироку, бо що таке – «фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом», мабуть не знає і автор нового закону. Після такого «відпрацювання» Україна ризикує знов попасти до якогось списку.

Пам’ятайте! Перерахування до і понад 5000 грн. не потребує джерел походження, але завжди ризикує стати підозрілим…

П.С. Принципи правової визначеності, ясності і недвозначності правової норми є визначальними елементами верховенства права, оскільки інше дає підстави для довільних тлумачень законодавчих норм та створює підґрунтя для порушення прав учасників правовідносин.