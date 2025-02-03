Як фірма з орбіти ексрегіонала Зубика перекрила доступ до водойм у Гатному і дезінформує потенційних покупців

Поблизу столиці у селі Гатне забудовник перекриває мешканцям доступ до ставків річки Сіверки. В інтернеті вже з’являються оголошення про те, що той, хто придбає квартиру, буде мати власний пляж. Так само продаж квартир рекламували на нині забороненому каналі NEWS ONE.

На цьому каналі забудовник рекламувався не просто так. Підрядник – «Інтергал Буд» – фірма з орбіти колишнього нардепа-регіонала Володимира Зубика. До початку повномасштабної війни він входив у список топ-100 найбагатших українців. І не дивно, бо до 2019 року, коли Зубик був народним депутатом, він був членом Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства.

«Інтергал Буд» з орбіти Зубика відомий скандальним будівництвом так званого "будинку Філарета" в буферній охоронній зоні Софії Київської у провулку Десятинному. Журналісти програми “Схеми” неодноразово писали про те, як «Інтергал Буд» з порушеннями проводить будівельні роботи біля садиби Терещенків у Києві чи як замість землі, відведеної під храм, чомусь будувалися у столиці висотки.

Якщо ніхто не зважав на вимоги закону у столиці, то у передмісті Києва, на це не зважають тим більше. Ось, як «Інтергал Буд» обіцяв клієнтам власні пляжі.

Фото: веб-сайт комплексу Скріншот сторінки ЖК “Озерний гай Гатне”

Загорожу території забудовник пояснював питаннями безпеки:

“Безпека: Забудовник подбав про контроль доступу на територію житлового комплексу. Це дозволяє мешканцям «Озерний гай Гатне» почувати себе у безпеці та гарантує обмежене відвідування закритої території заміського проекту сторонніми людьми”, – йшлося на сайті ЖК «Озерний гай Гатне».

Наприкінці минулого року Державна екологічна інспекція встановила, що забудовник ЖК “Озерний гай” обмежив доступ до озер: “Інспекція звернулася листом до Гатненської сільської ради з вимогою у термін до 26 січня 2025 року забезпечити виконання вимог законодавства щодо забезпечення громадянам вільного доступу до води шляхом вжиття заходів у порядку статті 61 Земельного кодексу України щодо демонтажу огорожі, встановленої в прибережній захисній смузі водного об’єкта, та вжиття інших заходів реагування в межах повноважень.”

Гатненська сільська рада звернулася до замовника будівництва ЖК – товариства “ВК “Підряд” із вимогою надати доступ людям до озер та прибережної захисної смуги.

Паркан, який перекриває прохід до води у Гатному. Грудень 2024

Ці землі під озерами і пляжами – це власність громади, їх товариство “Підряд” орендує в сільради.

Тут треба додати, що з цим товариством саме у громаді Гатного вже був скандал 10 років тому. Тоді прокуратура довела, що забудовник отримав землю незаконно у першій інстанції, але у апеляції – програла. Офіс генерального прокурора касацію не подавав.

І ось результат, через стільки років тут уже є будинки і перекривається доступ до озер.

Як писали у виданні "Наші гроші", ВК "Підряд" зареєстрований на ТОВ КУА "Крістал Ессет Менеджмент" Валерія Кулакова, який був довіреною особою вже згаданого "регіонала" Володимира Зубика на парламентських виборах 2012 року. Валерій Кулаков був помічником нардепа Зубика ще з 5 скликання.

Зараз там, де поблизу водойми обгородив територію ВК "Підряд", земля не може, за законом, потрапити у приватні руки. На цьому наголошує голова екологічної комісії Київської облради Роман Титикало (ЄС):

“Водні об'єкти не можуть перебувати у приватній власності фізосіб і юросіб. Будь-які захоплення і перешкоди для громадян у доступі до води можна оскаржити у суді. Є стала судова практика. У таких випадках позивається прокуратура. На Київщині, на жаль, це типова ситуація і наша комісія розглядає багато схожих випадків”.

Після звернення до Антимонопольного комітету генеральний підрядник «Інтергал Буд», змінив інформацію на сайті. Тут у новому році уже пишуть, що житловий комплекс розташований поряд з озерами.

Оголошення на сайті змінили після перевірки

Але інформація про власні пляжі досі наявна на сторінці у Facebook. І таким чином має вплив на потенційних клієнтів.

Оголошення на сайті змінили після перевірки

Що цікаво, що Антимонопольний комітет відмовився відкривати справу. Тут не бачать з боку ТОВ «БК “Інтергал - Буд» доказів недобросовісної конкуренції (поширення недостовірної інформації).

Всеукраїнська рекламна коаліція проводила експертизу матеріалів з інформацією про власні озера та пляжі, яку поширювали в соцмережі і на сайті ЖК. Експертиза не дала результатів. Хоча ось як в сюжеті маркетинг-директорка цієї фірми Оксана Ганенко рекламувала “Озерний гай”:

“Вже сьогодні благоустрій включає зручні озера з власними пляжами зі зручними шезлонгами”.

Територія відпочинку житлового комплексу «Озерний гай Гатне»

Аналітик ГО “Українська природоохоронна група” Петро Тєстов зазначає, що проблема забудов прибережних захисних смуг – типова для всієї України:

“Як і порушення орендарями ставків права громадян на загальне водокористування. Доступ на берег має бути вільний. Останніми роками потроху почали наводити порядок, сформована судова практика, ведеться робота по боротьбі з цими порушеннями. І саме тому в інтересах забудовників зараз пхають законопроект 12089, який має узаконити де-факто всі дерибани ось таких земель”.

Законопроєкт 12089, який подав народний депутат Ігор Фріс (“Слуга народу”) та ще кілька десятків нардепів. Якщо його підтримають, то держава чи місцева громада, якщо вирішить повернути собі цінне майно, то має покласти на рахунок суду ринкову (!) вартість такого майна. Таким чином забудовник, якому вдалося отримати ділянку на узбережжі чи в лісі за заниженою ціною чи взагалі безкоштовно, не просто поверне її громаді чи державі, а має отримати чималі кошти. І це далеко не всі ризики цієї законодавчої ініціативи.