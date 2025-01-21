Зміна світового порядку: виклики та можливості нового часу

В контексті учорашньої інавгурації Президента США Дональда Трампа і його перших указів, дозволю собі поділитись особистим баченням щодо викликів та можливостей нового часу в рамках триваючої зміни світового порядку.

Фото: EPA/UPG Дональд Трамп

Світ стоїть на порозі масштабних змін. Те, що ще недавно здавалося непорушним, сьогодні стрімко втрачає свою актуальність. Міжнародна система, заснована на інститутах ХХ століття, поступається місцем новим формам співпраці, суперництва й взаємозалежності. Але що саме змінюється, і як це вплине на кожного з нас?

1. Багатополярність замість однополярності

Після десятиліть домінування однієї чи кількох супердержав світ поступово перетворюється на багатополярний, хоча деякі країни не залишають своїх псевдоімперських амбіцій та продовжують ностальгувати за СРСР. Економіки, що розвиваються (Китай, Індія, країни Глобального Півдня, Африки й Латинської Америки), відіграють дедалі важливішу роль у глобальній політиці. Технологічні гіганти стають не лише економічними, а й геополітичними центрами впливу і тут, безумовно, перевага США є очевидною, а участь у новій Адміністрації Ілона Маска лише посилює цей тренд, про що напишу далі.

2. Ера технологій: влада в руках інновацій

Штучний інтелект, квантові обчислення, робототехніка, біотехнології та відновлювальна енергетика стали ключовими рушіями змін. Країни та корпорації, які зможуть інтегрувати ці інновації, вже здобувають перевагу. Але ця трансформація несе й ризики: цифровий розрив між країнами, етичні дилеми та загроза кіберконфліктів.

3. Роль громадян у глобальній політиці

Соціальні мережі та децентралізовані платформи надають звичайним людям нові інструменти для впливу. Активісти, лідери думок і навіть цілі спільноти вже створюють тренди, впливають на рішення урядів і беруть активну участь у формуванні адженди. Але це ж створює і загрозу дезінформації та хаосу.

4. Виклики для міжнародних відносин

Традиційні союзи та організації (ООН, ВООЗ) стикаються з кризами легітимності та ефективності. Вихід США з ВООЗ взагалі ставить під загрозу майбутнє цієї організації. Водночас виникають нові альянси, які формуються навколо регіональних чи технологічних інтересів. Це не лише створює нові можливості для співпраці, а й загострює конфлікти.

5. Екологія та виживання людства

Кліматичні зміни стають питанням виживання, а не просто дискусій. Світовий порядок більше не може ігнорувати наслідки глобального потепління, дефіциту ресурсів і соціальних катастроф. Кліматична дипломатія має стати одним із ключових напрямів міжнародних переговорів.

Що далі?

Зміна світового порядку — це не лише загрози, а й можливості. Ті, хто адаптується до нових реалій, зможуть визначити правила гри. Ми маємо усі шанси перемогти та побудувати справедливіший світ, де технології служать людям, а міжнародна співпраця базується на взаємоповазі. Але це залежить від нас. Від наших рішень, принципів і здатності діяти спільно і спільно перемагати разом із союзниками та стратегічними партнерами. Новий світовий порядок формується зараз — і ми всі є його учасниками.

Зображення і частина тексту згенеровано штучним інтелектом.