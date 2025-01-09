Париж закликав Єврокомісію захистити блок від втручання Маска у політику

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро закликав Європейську комісію захищати свої країни-члени з “найбільшою твердістю” від втручання власника соцплатформи X Ілона Маска у європейські публічні дебати.

Про це пише Le Figaro.

На запитання, чи можуть X заборонити у Європі, так як у Бразилії, де роботу мережі призупинили на 40 днів, Барро відповів: “це передбачено нашими законами”.

“Європейська комісія або з максимальною твердістю застосовує закони, які ми схвалили для захисту нашого громадського простору, або не робить цього, і тоді їй доведеться погодитися повернути державам-членам ЄС можливість зробити це. Нам потрібно прокинутися”, ‒ наполіг він.

Ілон Маск вже кілька тижнів викликає гучний фурор у політичному житті Європи. У своїй соціальній мережі мільярдер підтримав німецьку ультраправу партію “Альтернатива для Німеччини”(AfD) і виступив проти британського прем'єр-міністра, лейбориста Кіра Стармера. Він, зокрема, вивчає, як він та його праві союзники можуть дестабілізувати лейбористський уряд Сполученого Королівства.

Кілька днів тому французький президент Еммануель Макрон розкритикував Маска і заявив, що бізнесмен втручається в демократичні процеси Європи, зокрема в федеральні вибори в Німеччині. А британський прем’єр Кір Стармер звинуватив американця у навмисному розповсюдженні помилкових, неточних та перекручених фактів.