МВС Естонії готує законопроєкт про припинення діяльності МПЦ в країні

Якщо закон приймуть, то у організацій буде два місяці, щоб змінити свій статут і припинити всі зв’язки з Москвою.

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляанемец запропонував уряду внести поправку до закону, згідно з якою церква чи громада, пов’язані з організацією, яка підтримує військову агресію, не повинні діяти в країні. Зокрема це стосується припинення діяльності Естонської православної церкви Московського патріархату. Парламент може схвалити ці зміни у квітні.

Про це пише ERR.

Естонський міністр аргументував це тим, що найбільшим інструментом впливу Росії та Кремля в країні є підпорядкована православна церква Московського патріархату, яка має "великий вплив на розстановку людей" та ухвалення рішень.

"Ми бачили це в багатьох країнах, і я можу сказати, що немає сумнівів, що це було зроблено в Естонії і буде робитися в майбутньому", – зазначив Ляянемец.

За словами міністра, якщо закон приймуть, то у організацій буде два місяці, щоб змінити свій статут і припинити всі зв’язки з Москвою.

"Зі статуту повинні бути усунуті згадка томосу, свого часу даного російським патріархом, необхідно змінити всі пункти, що говорять про затвердження рішень цієї церкви Синодом Російської православної церкви та її патріархом. Це стосується і тих, що мають власні статути Пюхтицького монастиря і собору Олександра Невського... Якщо парламент цей закон прийме, вступати до якихось нових переговорів ми не станемо", – заявив Ляенемец.

Якщо вимоги закону не буде виконано, міністр звернеться до суду з проханням про примусову ліквідацію організацій-порушників.

"Наголошую - не припиняти діяльність конгрегації та церковні будівлі, але лише діяльність головної організації. Люди можуть продовжувати присвятити себе своїй вірі", – уточнив очільник естонського МВС.

Перший розгляд законопроєкту у парламенті запланований на середину лютого, а підсумкове голосування – на квітень. Проте, за даними видання, позиції різних політичних сил у цьому питанні не збігаються.