У Венесуелі лідерку опозиції затримали на протесті проти Мадуро

Лідерку венесуельської опозиції Марію Коріну Мачадо затримали під час маршу в Каракасі.
Про це повідомляє Reuters.
“Затримання Мачадо на сьогоднішній день є найбільш значущим у серії арештів опозиційних діячів після спірних липневих виборів”, - пише Reuters.
Поява Мачадо стала її першою публічною появою з серпня, коли вона сховалася в невідомому місці.
Раніше рух Vente Venezuela Марії Мачадо заявив, що її "жорстоко перехопили", коли вона залишала марш проти Мадуро у східному Каракасі, і що кортеж мотоциклів, у якому вона їхала, був обстріляний.
Міністерство інформації Венесуели не відповіло на запитання про місцеперебування Мачадо, а генеральний прокурор сказав, що не буде це коментувати.
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Влітку минулого року Національна виборча рада, яку контролює уряд, оголосив Мадуро переможцем виборів. Він нібито набрав 51% голосів проти 43% у головного кандидата опозиції Едмунда Гонсалеса. Однак опозиція опублікувала протоколи підрахунку голосів на виборчих дільницях, перевірені незалежними спостерігачами, які показали, що Гонсалес переміг із перевагою два до одного.
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Країною прокотилася хвиля протестів, і уряд президента затримав понад 2400 осіб.
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Опісля почалися масові арешти мітингарів, проти опозиції почали відкривати кримінальні справи.
- У Венесуелі заарештували сімох іноземців, зокрема трьох українців, двох колумбійців та двох громадян США.