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У Венесуелі лідерку опозиції затримали на протесті проти Мадуро

Участь Мачадо у протестах стала її першою публічною появою з серпня минулого року.

У Венесуелі лідерку опозиції затримали на протесті проти Мадуро
Марія Коріна Мачадо
Фото: EPA/UPG

Лідерку венесуельської опозиції Марію Коріну Мачадо затримали під час маршу в Каракасі.

Про це повідомляє Reuters.

“Затримання Мачадо на сьогоднішній день є найбільш значущим у серії арештів опозиційних діячів після спірних липневих виборів”, - пише Reuters.

Поява Мачадо стала її першою публічною появою з серпня, коли вона сховалася в невідомому місці. 

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Раніше рух Vente Venezuela Марії Мачадо заявив, що її "жорстоко перехопили", коли вона залишала марш проти Мадуро у східному Каракасі, і що кортеж мотоциклів, у якому вона їхала, був обстріляний.

Міністерство інформації Венесуели не відповіло на запитання про місцеперебування Мачадо, а генеральний прокурор сказав, що не буде це коментувати.

  • Влітку минулого року Національна виборча рада, яку контролює уряд, оголосив Мадуро переможцем виборів. Він нібито набрав 51% голосів проти 43% у головного кандидата опозиції Едмунда Гонсалеса. Однак опозиція опублікувала протоколи підрахунку голосів на виборчих дільницях, перевірені незалежними спостерігачами, які показали, що Гонсалес переміг із перевагою два до одного.

  • Країною прокотилася хвиля протестів, і уряд президента затримав понад 2400 осіб.

  • Опісля почалися масові арешти мітингарів, проти опозиції почали відкривати кримінальні справи.

  • У Венесуелі заарештували сімох іноземців, зокрема трьох українців, двох колумбійців та двох громадян США.
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