У Венесуелі лідерку опозиції затримали на протесті проти Мадуро

Участь Мачадо у протестах стала її першою публічною появою з серпня минулого року.

Лідерку венесуельської опозиції Марію Коріну Мачадо затримали під час маршу в Каракасі.

Про це повідомляє Reuters.

“Затримання Мачадо на сьогоднішній день є найбільш значущим у серії арештів опозиційних діячів після спірних липневих виборів”, - пише Reuters.

Поява Мачадо стала її першою публічною появою з серпня, коли вона сховалася в невідомому місці.

Раніше рух Vente Venezuela Марії Мачадо заявив, що її "жорстоко перехопили", коли вона залишала марш проти Мадуро у східному Каракасі, і що кортеж мотоциклів, у якому вона їхала, був обстріляний.

Міністерство інформації Венесуели не відповіло на запитання про місцеперебування Мачадо, а генеральний прокурор сказав, що не буде це коментувати.