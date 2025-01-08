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У Венесуелі сімох іноземців, зокрема і українців звинуватили у підготовці терористичних акцій

Ніколас Мадуро заявив, що вони планували здійснити "терористичні дії" за три дні до його інавгурації.

У Венесуелі сімох іноземців, зокрема і українців звинуватили у підготовці терористичних акцій
Президент Венесуели Ніколас Мадуро виступає під час заходу в Каракасі
Фото: EPA/UPG

У Венесуелі заарештували сімох іноземців, зокрема трьох українців, двох колумбійців та двох громадян США. 

Як пишуть Reuters та інформаційне агентство EFЕ, переможець президентських виборів Ніколас Мадуро назвав затриманих "найманцями" і звинуватив у тому, що вони планували здійснити "терористичні дії" за три дні до інавгурації.

Мадуро сказав, що затримані громадяни США були "дуже високого рівня", але не надав додаткових подробиць або доказів арештів.

"Тільки сьогодні ми затримали сімох іноземних найманців, у тому числі двох важливих найманців із Сполучених Штатів", – сказав Мадуро під час виступу у Каракасі. 

За словами політика, іноземці планували "здійснити терористичні дії проти миру у Венесуелі", зокрема, начебто хотіли атакувати виконавчу віцепрезидентку і міністерку з питань вуглеводнів Дельсі Родрігес, а також здійснити "терористичні акти" проти громадських послуг і "лідерів боліваріанської революції".

Мадуро також заявив, що сили безпеки Венесуели затримали загалом 125 іноземних найманців з 25 різних країн, які, за його словами, прибули до південноамериканської країни "для практики тероризму проти народу Венесуели".

  • Восени Венесуела анулювала паспорти десятків журналістів і активістів після того, як Ніколас Мадуро оголосив про свою перемогу на президентських виборах.
  • Тоді ж у країні затримали трьох громадян США, двох – Іспанії та одного – Чехії за підозрою у замаху на Ніколаса Мадуро та нападі на уряд.
  • Улітку минулого року Національна виборча рада, яку контролює уряд, оголосив Мадуро переможцем виборів. Він нібито набрав 51% голосів проти 43% у головного кандидата опозиції Едмунда Гонсалеса. Однак опозиція опублікувала протоколи підрахунку голосів на виборчих дільницях, перевірені незалежними спостерігачами, які показали, що Гонсалес переміг із перевагою два до одного.
  • Країною прокотилася хвиля протестів, і уряд президента затримав понад 2400 осіб.
  • Опісля почалися масові арешти мітингарів, проти опозиції почали відкривати кримінальні справи.
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