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Венесуела анулювала паспорти десятків журналістів і активістів

Правозахисні групи заявляють, що це є посиленням кампанії репресій проти опонентів авторитарного очільника країни.

Венесуела анулювала паспорти десятків журналістів і активістів
Фото: pamm-trade.com

Венесуела анулювала паспорти десятків журналістів і активістів після того, як Ніколас Мадуро оголосив про свою перемогу на президентських виборах, пише газета Financial Times.

Правозахисні групи заявляють, що це є посиленням кампанії репресій проти опонентів авторитарного очільника країни.

За даними організації Laboratorio de Paz (Лабораторія миру) із Каракасу, щонайменше 40 особам ‒ переважно журналістам і правозахисникам ‒ паспорти анулювали без пояснень. Зазначається, що ця цифра, ймовірно, буде набагато більшою через страх венесуельців повідомляти про випадки. 

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Також влада конфіскувала паспорти у низки людей під час спроби сісти на рейси з головного аеропорту країни.

Скасування паспортів відбувається на тлі ширшої кампанії репресій у відповідь на антиурядові протести, які спалахнули після результатів виборів президента, який не визнали Організація американських держав, США та ЄС.

  • Національна виборча рада, яку контролює уряд, оголосив Мадуро переможцем виборів 28 липня. Він нібито набрав 51% голосів проти 43% у головного кандидата опозиції Едмунда Гонсалеса. Верховний суд став ще одним органом, який під впливом Мадуро, ратифікував результат. Однак опозиція опублікувала протоколи підрахунку голосів на виборчих дільницях, перевірені незалежними спостерігачами, які показали, що Гонсалес переміг із перевагою два до одного.
  • У вересні Європарламент назвав Гонсалеса законним президентом Венесуели і закликав до санкцій проти Мадуро та оточення.
  • Раніше стало відомо, що США вивчають можливість запровадити додаткові санкції щодо окремих осіб у Венесуелі, а також відкликати ліцензії у нафтових компаній у відповідь на фальсифікацію виборів.
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