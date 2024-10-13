Правозахисні групи заявляють, що це є посиленням кампанії репресій проти опонентів авторитарного очільника країни.

Венесуела анулювала паспорти десятків журналістів і активістів після того, як Ніколас Мадуро оголосив про свою перемогу на президентських виборах, пише газета Financial Times.

Правозахисні групи заявляють, що це є посиленням кампанії репресій проти опонентів авторитарного очільника країни.

За даними організації Laboratorio de Paz (Лабораторія миру) із Каракасу, щонайменше 40 особам ‒ переважно журналістам і правозахисникам ‒ паспорти анулювали без пояснень. Зазначається, що ця цифра, ймовірно, буде набагато більшою через страх венесуельців повідомляти про випадки.

Також влада конфіскувала паспорти у низки людей під час спроби сісти на рейси з головного аеропорту країни.

Скасування паспортів відбувається на тлі ширшої кампанії репресій у відповідь на антиурядові протести, які спалахнули після результатів виборів президента, який не визнали Організація американських держав, США та ЄС.