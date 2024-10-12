Через загрозу диверсій у кількох казармах Бельгії посилили заходи безпеки

У декількох казармах Бельгії 11 жовтня запровадили режим підвищеної готовності після того, як отримали інформацію про загрози диверсій і шпигунства, повідомляє Brussels Times.

Інформацію підтвердило бельгійське Міністерство оборони.

Режим підвищеної готовності зв'язку підняли з базового "Альфа" до рівня "Браво", другого з чотирьох рівнів (третій — "Чарлі", а найвищий — "Дельта").

Підвищення рівня загрози передбачає додаткові заходи безпеки, особливо для персоналу охорони у відповідних казармах. Доки діятимуть заходи безпеки. Наразі невідомо.

Видання пише, що рішення може бути пов'язане з атаками проросійських груп хакерів на бельгійські сайти в останні дні, але інформація наразі не підтверджена.