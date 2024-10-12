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Іран відправив два супутники до Росії, яка допоможе вивести їх на орбіту

Kowsar і Hodhod - це перші вироби приватного космічного сектору Ірану.

Іран відправив два супутники до Росії, яка допоможе вивести їх на орбіту
іранський супутник Chamran-1
Фото: aljazeera.com

Іран відправив до Росії свої два супутники для виведення на орбіту за допомогою російського космічного корабля, пише Reuters із посиланням на Tasnim. 

Це стало останнім прикладом співпраці у космічній сфері між двома державами, які перебувають під санкціями США.

Розробка супутника для отримання зображень високої роздільної здатності Kowsar та малого супутника зв'язку Hodhod є першим суттєвим починанням приватного космічного сектора Ірану.

Росія відправила іранські супутники на орбіту в лютому 2024 року, а також ще у 2022-му році. Тоді офіційні особи США висловили стурбованість з приводу співпраці Росії та Ірану в космічній сфері, побоюючись, що супутник не лише допоможе РФ в Україні, а й дасть можливість Ірану відстежувати потенційні військові цілі в Ізраїлі і на всьому Близькому Сході.

Дані Kowsar можуть використовувати у сільському господарстві, управлінні природними ресурсами, моніторингу навколишнього середовища та управлінні стихійними лихами. Hodhod призначений для супутникового зв'язку й може використовуватись у віддалених районах з обмеженим доступом до наземних мереж.

  • У вересні цього року Іран здійснив другий запуск супутника із використанням ракети, створеної Корпусом вартових ісламської революції. 
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