Іран відправив два супутники до Росії, яка допоможе вивести їх на орбіту

Іран відправив до Росії свої два супутники для виведення на орбіту за допомогою російського космічного корабля, пише Reuters із посиланням на Tasnim.

Це стало останнім прикладом співпраці у космічній сфері між двома державами, які перебувають під санкціями США.

Розробка супутника для отримання зображень високої роздільної здатності Kowsar та малого супутника зв'язку Hodhod є першим суттєвим починанням приватного космічного сектора Ірану.

Росія відправила іранські супутники на орбіту в лютому 2024 року, а також ще у 2022-му році. Тоді офіційні особи США висловили стурбованість з приводу співпраці Росії та Ірану в космічній сфері, побоюючись, що супутник не лише допоможе РФ в Україні, а й дасть можливість Ірану відстежувати потенційні військові цілі в Ізраїлі і на всьому Близькому Сході.

Дані Kowsar можуть використовувати у сільському господарстві, управлінні природними ресурсами, моніторингу навколишнього середовища та управлінні стихійними лихами. Hodhod призначений для супутникового зв'язку й може використовуватись у віддалених районах з обмеженим доступом до наземних мереж.