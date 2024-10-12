Туреччина ввела антидемпінгові мита на азійську та російську сталь

Туреччина запровадила антидемпінгові мита на імпорт сталі з Китаю, Росії, Індії та Японії.
Про це із посиланням на оголошення в офіційному віснику пише Daily Sabah.
Мита стосуються близько 4 мільйонів тонн імпортованої продукції вартістю приблизно 2-2,2 мільярда доларів США.
Розмір нових мит складатиме від 6,10% до 43,31% від вартості, страхування та фрахту. Це є кроком, спрямованим на запобігання недобросовісній конкуренції після звернень вітчизняних виробників.
Рішення Анкара прийняла на тлі зростання торгової напруженості між Китаєм і Європейським Союзом через тарифи на електромобілі, бренді та інші товари.
Розслідування імпорту гарячекатаної сталі показало, що передбачуваний демпінг сталі міг завдати шкоди внутрішньому виробництву.
Згідно з рішенням, мита на імпорт з Китаю коливаються від 15% до 43%, а мита на імпорт з Росії, Індії та Японії коливаються від 6% до 9%.
- Наприкінці серпня Канада повідомила про запровадження жорстких мит на китайські електрокари та метали.
- Перед цим, у червні Єврокомісія різко збільшила мита на електромобілі з Китаю.
- А тим часом Україна і США обговорюють зняття антидемпінгових мит на українську металопродукцію.