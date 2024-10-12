Туреччина ввела антидемпінгові мита на азійську та російську сталь

Розмір нових мит складатиме від 6,10% до 43,31% від вартості, страхування та фрахту.

Туреччина запровадила антидемпінгові мита на імпорт сталі з Китаю, Росії, Індії та Японії.

Про це із посиланням на оголошення в офіційному віснику пише Daily Sabah.

Мита стосуються близько 4 мільйонів тонн імпортованої продукції вартістю приблизно 2-2,2 мільярда доларів США.

Розмір нових мит складатиме від 6,10% до 43,31% від вартості, страхування та фрахту. Це є кроком, спрямованим на запобігання недобросовісній конкуренції після звернень вітчизняних виробників.

Рішення Анкара прийняла на тлі зростання торгової напруженості між Китаєм і Європейським Союзом через тарифи на електромобілі, бренді та інші товари.

Розслідування імпорту гарячекатаної сталі показало, що передбачуваний демпінг сталі міг завдати шкоди внутрішньому виробництву.

Згідно з рішенням, мита на імпорт з Китаю коливаються від 15% до 43%, а мита на імпорт з Росії, Індії та Японії коливаються від 6% до 9%.