Індія стала другим після Китаю постачальником заборонених технологій для Росії

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та президента РФ Володимир Путіна перед зустріччю в Нью-Делі, Індія, 6 грудня 2021 року.

Індія стала другим найбільшим постачальником критично важливих технологій до Росії, пише Bloomberg із посиланням на анонімних американських і європейських чиновників.

Джерела видання наголосили на складності спроб придушити експорт, який живить військову машину Кремля.

Індійський експорт заборонених товарів, таких як мікрочіпи, схеми та верстати, перевищив 60 мільйонів доларів у квітні та травні. Це у порівнянні з попередніми місяцями вдвічі більше. За словами, у липні експорт Індії збільшився до 95 мільйонів доларів.

Індію випереджає лише Китай. Міністерство закордонних справ Індії відмовилося коментувати цю співпрацю з РФ.

За останніми даними, майже п’ята частина чутливих технологій, які потрапляють у російський військово-промисловий комплекс, потрапила туди через Індію, заявили чиновники.

Як зазначають чиновники, ще більше союзників України засмучує те, що посланці, які порушують це питання, отримують мало відповідей від своїх індійських колег.

Дані джерел агенства підкреслюють труднощі, з якими зіткнулися США та їхні союзники, намагаючись обмежити спроби Росії вести війну в Україні після двох з половиною років з початку повномасштабного вторгнення.

Експорт більшості товарів подвійного призначення безпосередньо до Росії заборонений, тому країна-агресор почала купувати їх у третіх країнах – іноді у випадкових дочірніх компаній західних фірм або мереж посередників.

США та Європейський Союз зосередили свої зусилля на переліку технологій, які містяться в російській зброї або необхідні для її створення.

Поки ЄС та США працюють над обмеженням деяких із цих маршрутів — Туреччина та Об’єднані Арабські Емірати стали двома великими перевалочними пунктами для постачання технологій до РФ. Також з’явилися нові хаби, серед них — Індія, Малайзія та Таїланд.

Роль Індії у постачанні таких товарів представляє додаткову проблему, оскільки політики США та ЄС хочуть розвивати партнерські відносини з урядом прем’єр-міністра Нарендри Моді, навіть якщо він підтримує зв’язки з Путіним.

Індія також стала головним покупцем російської нафти, незважаючи на зусилля союзників щодо обмеження продажів.

Роль Індії як перевалочного пункту для постачання технології до РФ в останні місяці зробила країну центром уваги санкційних агенцій Європейського Союзу та США.