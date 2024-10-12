Миротворці ООН відмовилися від пропозиції Ізраїлю залишити свої позиції на півдні Лівану

В ООН повідомляють про уже п'ятьох поранених своїх військових.

Ізраїль вимагав від миротворців ООН залишити їхні позиції на півдні Лівану, проте отримав відмову, передає The Guardian.

Представник Тимчасових сил ООН у Лівані (Unifil) Андреа Тенті розповів, що ЦАХАЛ пропонував миротворцям відійти від позиції уздовж лінії розмежування або до 5 км від неї. Але вони ухвалили одностайне рішення залишитися.

Пропозиція Ізраїлю з'явилася після того, як двоє миротворців ООН були поранені, коли ЦАХАЛ відкрив 11 жовтня вогонь біля їхньої бази у Накурі.

Тим часом ООН уже повідомила про п'ятьох поранених своїх військових.