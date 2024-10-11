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Франція викликає посла Ізраїлю після удару по миротворцях

Двоє миротворців отримали поранення після ізраїльського обстрілу. 

Франція викликає посла Ізраїлю після удару по миротворцях
Франція викликає посла Ізраїлю після стрілянини по миротворцях (ілюстративне фото)
Фото: jpost.com

Міністр закордонних справ Франції викликає посла Ізраїлю після обстрілу Ізраїлем UNIFIL, місії ООН у Лівані.

Про це повідомляє BFMTV.

“Двоє миротворців отримали поранення сьогодні, згідно з попереднім звітом, після нового ізраїльського обстрілу сторожової вежі UNIFIL у Накурі”, — йдеться в повідомленні.

Франція засудила “серйозні порушення міжнародного права” та закликала владу Ізраїлю “дати пояснення”. 

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Водночас посольство Ізраїлю у Франції відповіло, що “Ізраїль навмисно не атакує сили UNIFIL”. 

“Це "Хезболла" позиціонує себе поблизу об’єктів UNIFIL, щоб сприяти таким інцидентам”, – стверджує Ізраїль, і наголошує, що сили UNIFIL просили евакуювати райони поблизу кордону, щоб уникнути подібних інцидентів.

Також ізраїльська дипломатія прямо ставить під сумнів місію ООН, і наголошує, що якби сили UNIFIL належним чином виконували свій мандат з 2006 року, Ізраїль не був би змушений увійти в Ліван, щоб дати відсіч “Хезболлі”.

  • Україна висловила занепокоєння щодо ізраїльського обстрілу позицій тимчасових сил ООН на півдні Лівану (UNIFIL), внаслідок якого постраждали представники міжнародної місії.
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