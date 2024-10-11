МЗС: Україна стурбована обстрілом ізраїльськими військами миротворчих сил ООН в Лівані

Україна висловила занепокоєння щодо ізраїльського обстрілу позицій тимчасових сил ООН на півдні Лівану (UNIFIL), внаслідок якого постраждали представники міжнародної місії.

Про це ідеться у заяві МЗС України.

"Цей інцидент є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права та резолюції Ради Безпеки ООН №1701 від 2006 року. Закликаємо усі сторони конфлікту гарантувати повну безпеку і поважати імунітет установ ООН та їхніх представників", — ідеться у заяві відомства.

Довідково. UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) — миротворчі сили ООН, що розташовані в південному Лівані, поблизу кордону з Ізраїлем згідно Резолюції Ради Безпеки ООН № 425 від 19 березня 1978 року.