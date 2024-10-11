МЗС України спростовує інформацію в іноземних ЗМІ про нібито готовність України до поступок агресору

Міністерство закордонних справ України у своєму коментарі спростовує маніпулятивні твердження, озвучені в низці іноземних ЗМІ, щодо нібито готовності України до поступок агресору за рахунок власного суверенітету та територіальної цілісності.

“Подібні твердження лише сприймаються агресором як ознака слабкості, дають йому невиправдану надію на успіх агресії та дієвість його ультиматумів і шантажу”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що єдиним реалістичним шляхом до відновлення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру для України була і залишається Формула миру, яка заснована на повазі до Статуту ООН та імперативі повного відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів.

МЗС повідомляє, що після успішного Першого Глобального Саміту миру в Швейцарії, який обʼєднав понад сотню учасників довкола поваги до міжнародного права, триває процес підготовки до Другого Саміту миру. Уже відбулися тематичні зустрічі з пунктів Формули миру щодо енергетичної та продовольчої безпеки, а також відновлення справедливості. Невдовзі плануються заходи з інших пунктів цієї ініціативи.

Наразі всі конструктивні мирні зусилля спрямовані саме на ефективну імплементацію Формули миру. Водночас, як зазначає відомство, План перемоги, представлений президентом Володимиром Зеленським партнерам України, є не заміною Формули, а практичним інструментом для її впровадження.

Зазначається, що принцип «Жодних домовленостей про Україну без України» та імператив поваги до міжнародного права та Статуту ООН залишаються обовʼязковими та незмінними для всіх. Україна не прийме жодних ініціатив, які їх порушують.

“Жодна інша країна в світі не прагне миру так, як Україна. Водночас нашою метою є не фіктивний, а всеохоплюючий, справедливий та сталий мир, який гарантуватиме безпеку для нашого народу, забезпечить відповідальність за російські злочини та унеможливить повторення агресії. Переконані, що така мета відповідає також інтересам усіх миролюбних країн і їхніх народів”, – йдеться у повідомленні.

МЗС наголошує, що Україна та український народ вже неодноразово доводили власним героїзмом помилковість скептичних заголовків іноземних ЗМІ.

Достатньо нагадати, що напередодні незаконного, неспровокованого та невиправданого повномасштабного військового вторгнення Росії у лютому 2022 року скептики та удавані реалісти пророкували Україні загибель за лічені дні.

Натомість, Україна вистояла, український народ чинить опір повномасштабній агресії вже майже тисячу днів, а Сили оборони повернули під контроль України понад половину тимчасово окупованих Російською Федерацією з 24 лютого 2022 року територій.

“Це урок для всіх: потрібні сміливість та рішучість у впровадженні Формули миру, а не сурогатні, слабкі та наївні рішення під фіговим листком «реалізму», які лише дадуть агресору можливість підготувати новий напад на нашу державу та решту вільного світу”, – йдеться у коментарі МЗС.

Дипломатичне відомство закликає всі держави та міжнародні організації, всіх лідерів, політиків і громадських діячів, які поважають Статут ООН, міжнародне право та цінність людського життя, обʼєднати зусилля задля відновлення реального сталого та справедливого миру, а не підживлення ілюзій та апетитів агресора.