Вночі та зранку росіяни здійснили 30 обстрілів прикордоння Сумщини

Білопільська громада: здійснено пуски КАБ (6 вибухів), обстріли з мінометів (2 вибухи), РСЗВ (10 вибухів) та FPV-дрона (1 вибух).

Вночі та зранку росіяни здійснили 30 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 40 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА.

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