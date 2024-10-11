Вночі та зранку росіяни здійснили 30 обстрілів прикордоння Сумщини

Вночі та зранку росіяни здійснили 30 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 40 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА.
Білопільська громада: здійснено пуски КАБ (6 вибухів), обстріли з мінометів (2 вибухи), РСЗВ (10 вибухів) та FPV-дрона (1 вибух).
Хотінська громада: зафіксовано пуск КАБ (2 вибухи).
Миропільська громада: завдано атаку КАБ (2 вибухи) та FPV-дронами (6 вибухів).
Новослобідська громада: були пуски КАБів (2 вибухи).
Річківська громада: здійснено пуск КАБ (2 вибухи).
Есманьська громада: росіяни вдарили FPV-дроном (1 вибух).
Великописарівська громада: зафіксовано удари FPV-дронів (4 вибухи).
Сумська громада: завдано атаку КАБ (2 вибухи).