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Вночі та зранку росіяни здійснили 30 обстрілів прикордоння Сумщини

Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Білопільська, Миропільська, Великописарівська, Річківська, Новослобідська, Есманьська громади.

Вночі та зранку росіяни здійснили 30 обстрілів прикордоння Сумщини
Фото: поліція Сумщини

Вночі та зранку росіяни здійснили 30 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 40 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА.  

Білопільська громада: здійснено пуски КАБ (6 вибухів), обстріли з мінометів (2 вибухи), РСЗВ (10 вибухів) та FPV-дрона (1 вибух).  

Хотінська громада: зафіксовано пуск КАБ (2 вибухи).  

Миропільська громада: завдано атаку КАБ (2 вибухи) та FPV-дронами (6 вибухів).   

Новослобідська громада: були пуски КАБів (2 вибухи).  

Річківська громада: здійснено пуск КАБ (2 вибухи).    

Есманьська громада: росіяни вдарили  FPV-дроном (1 вибух).  

Великописарівська громада: зафіксовано удари FPV-дронів (4 вибухи).   

Сумська громада: завдано атаку КАБ (2 вибухи).

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