На Херсонщині внаслідок обстрілів росіян три людини дістали поранення

За минулу добу через російську агресію на Херсонщині три людини дістали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Приозерне, Білозерка, Широка Балка, Станіслав, Олександрівка, Берислав, Крупиця, Томарине, Новотягинка, Придніпровське, Михайлівка та місто Херсон.

Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, автоцентр та заправну станцію; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 4 багатоповерхівки та 5 приватних будинків.

Також окупанти понівечили тролейбус, вантажівку, автівки "швидких" та приватні автомобілі.