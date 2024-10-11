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ЗМІ: Світовий банк погодив створення фонду для України, який профінансують США, Японія та Канада

Установа допоможе G7 з реалізацією плану щодо виділення Україні 50 мільярдів доларів.

ЗМІ: Світовий банк погодив створення фонду для України, який профінансують США, Японія та Канада
Фото: ABS-CBN News

Агенція Reuters стверджує, що у Світовому банку ухвалили рішення про створення посередницького фонду, що допоможе країнам поза межами Європи долучитися до виділення Україні коштів в рамках програми кредитування під гарантії заморожених російських активів.

Під час голосування ініціативу підтримали усі члени міжнародної фінансової органцізації, окрім, що очікувано, Росії.

Фінансувати фонд візьмуться Сполучені Штати Америки, Канада та Японія. Розміри внесків поки не визначені. Проте йдеться про загальну суму у 50 мільярдів доларів до кінця року від держав "Великої сімки", 35 мільярдів євро з яких Євросоюз погодив напередодні

Президент Світового банку Аджай Банга стверджує, що організація має успішний досвід менеджерського супроводу великих невійськових фондів, який застосує й у випадку з Україною. 

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