Reuters: країни Перської затоки закликають США зупинити удари Ізраїлю по нафтових об’єктах Ірану

Саудівська Аравія, ОАЕ та Катар відмовляються дозволяти Ізраїлю здійснювати польоти над своїм повітряним простором для будь-якої атаки на Іран.

Країни Перської затоки закликають США зупинити Ізраїль від нападу на нафтові об’єкти Ірану. Вони стурбовані тим, що їхні власні нафтові об’єкти можуть потрапити під обстріл з боку іранських проксі в разі ескалації конфлікту.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела у країнах Перської затоки.

Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати та Катар також відмовляються дозволяти Ізраїлю здійснювати польоти над своїм повітряним простором для будь-якої атаки на Іран.

“Ці кроки країн Перської затоки були зроблені після дипломатичного поштовху неарабського шиїтського Ірану, щоб переконати своїх сусідів-сунітів у Перській затоці використати свій вплив на Вашингтон на тлі зростаючого занепокоєння, що Ізраїль може атакувати нафтовидобувні об’єкти Ірану”, – йдеться у повідомленні.

Раніше Іран попередив Саудівську Аравію, що не зможе гарантувати безпеку її нафтових об’єктів, якщо Ізраїлю буде надана будь-яка допомога у здійсненні атаки.

Зокрема, іранці заявили, що якщо країни Перської затоки відкриють свій повітряний простір для Ізраїлю, це буде актом війни. Іран надіслав чітке повідомлення про те, що його союзники в таких країнах, як Ірак або Ємен, можуть відповісти, якщо буде якась регіональна підтримка Ізраїлю проти Ірану.

В свою чергу, джерело в США підтвердило, що офіційні особи Перської затоки зв’язалися з колегами США, щоб висловити занепокоєння щодо можливого масштабу очікуваної помсти Ізраїлю.

Крім того, занепокоєння щодо нафтових об’єктів було центральним для переговорів між офіційними особами Еміратів та їх колегами в США. Джерела в країнах Перської затоки підкреслили, що Ізраїль може завдати ударів через Йорданію чи Ірак, але використання повітряного простору Саудівської Аравії, ОАЕ чи Катару не розглядається та стратегічно непотрібно.

Втім, Ізраїль ще не вирішив, чи завдасть удару по нафтових родовищах Ірану, хоча цей варіант був одним із низки, представлених оборонним відомством ізраїльським лідерам.