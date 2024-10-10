У Молдові заблокували телеграм-канали, пов'язані з партією олігарха-втікача Шора

Лідер партії "Шанс", пов'язаний із Шором, Олексій Лунгу, розповів, що заблокували і його сторінки у Facebook та Instagram.

Телеграм-канали діячів, пов'язаних із проросійською партією олігарха-втікача Ілана Шора, тепер недоступні у Молдові, пише Newsmaker.

Заблоковані канали самого Ілана Шора, депутатів Марини Таубер, Василя Болі, Олександра Нестеровського, очільниці автономного регіону Гагаузія Євгенії Гуцул і низка каналів, пов'язаних із групою Шора. Крім тогол, недоступні "Євразія", меценатом та членом опікунської ради якого є Шор, а ще канал Gagauzinfo.MD.

Якщо перейти на ці сторінки у телеграмі, то з'являється напис "Цей канал недоступний, оскільки порушував місцеве законодавство".

Крім того, лідер партії "Шанс", пов'язаний із Шором, Олексій Лунгу, розповів, що напередодні заблокували і його сторінки у Facebook та Instagram.

Раніше глава Агентства кібербезпеки Молдови Міхай Лупашку повідомляв, що адміністрація Telegram на запити молдавської влади видалити канали, які порушують законодавство, не відповідає.

"Проблема полягає в тому, що платформа Telegram не має представництва у Молдові і не співпрацює з правоохоронними органами з метою модерації змісту", - заявляв Лупашку.