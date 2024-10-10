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​Норвегія виділить понад $90 мільйонів на збільшення виробництва зброї

Кошти підуть на підтримку компанії, які постачають українським військовим інноваційні технології.

​Норвегія виділить понад $90 мільйонів на збільшення виробництва зброї
Прапор Норвегії

Уряд Норвегії оголосив, що виділить 967 мільйонів норвезьких крон (понад $90 млн) в рамках дорожньої карти для збільшення виробничих потужностей оборонної промисловості країни.

Про це йдеться у пресрелізі уряду, передає Укрінформ.

"Безпекова ситуація створила значну й нагальну потребу в оборонних матеріалах в Україні, серед наших союзників і всередині країни. Дорожня карта є комплексним планом, який допоможе збільшити виробничі потужності оборонної промисловості Норвегії. Ми беремо на себе відповідальність за внесок у задоволення потреб України, нашої нації та наших союзників", - заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Він додав, що Україна залежить від доступу до систем ППО, ракет, артилерійських снарядів та інших оборонних засобів, щоб продовжувати свою боротьбу.

"І наша промисловість, і уряд зробили багато для збільшення виробництва в Норвегії, але це залишається складним і довгостроковим викликом для всіх наших союзників. За допомогою цієї дорожньої карти ми беремо на себе відповідальність за посилення спроможності Норвегії та союзників підтримувати Україну в її опорі агресії", - сказав міністр.

Зазначається, що виділені кошти підуть на підтримку малих та середніх норвезьких компанії, які постачають українським військовим інноваційні технологій, що можуть принести користь; нову лінію з виробництва ракетних двигунів; розвиток виробництва гексаміну для вибухових речовин у Норвегії; техніко-економічне обґрунтування нового заводу з виробництва вибухівки.

Фінансування надходить через програму Нансена.

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