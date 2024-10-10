Шведська поліція розслідує стрілянину поблизу підрозділу ізраїльської оборонної фірми

Шведська поліція розслідує стрілянину поблизу ізраїльської цілі в місті Гетеборг, пише Reuters.
Як інформує національний мовник, йдеться про підрозділ ізраїльської фірми оборонної електроніки Elbit Systems.
Повідомлень про постраждалих немає, повідомили у поліції.
Підозрюваного затримали, ним виявився юнак, якому менше ніж 15 років. Інформації про співучасників правоохоронці не мають, слідчі не знають про будь-які конкретні загрози іншим ізраїльським цілям.
Розпочато попереднє розслідування за підозрою в замаху на вбивство та тяжкому злочині зі зброєю.
Останніми роками у Швеції спостерігається епідемія насильства з використанням зброї, спричинена злочинними угрупованнями, які ворогують через наркотики та іншу незаконну діяльність.
- Раніше шведське розвідувальне агентство Sapo повідомило, що за вибухами і стріляниною біля посольств Ізраїлю в Швеції та Данії може стояти Іран.