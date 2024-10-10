Шведська поліція розслідує стрілянину поблизу підрозділу ізраїльської оборонної фірми

Підозрюваного затримали, ним виявився юнак, якому ще не виповнилося 15 років.

Шведська поліція розслідує стрілянину поблизу ізраїльської цілі в місті Гетеборг, пише Reuters.

Як інформує національний мовник, йдеться про підрозділ ізраїльської фірми оборонної електроніки Elbit Systems.

Повідомлень про постраждалих немає, повідомили у поліції.

Підозрюваного затримали, ним виявився юнак, якому менше ніж 15 років. Інформації про співучасників правоохоронці не мають, слідчі не знають про будь-які конкретні загрози іншим ізраїльським цілям.

Розпочато попереднє розслідування за підозрою в замаху на вбивство та тяжкому злочині зі зброєю.

Останніми роками у Швеції спостерігається епідемія насильства з використанням зброї, спричинена злочинними угрупованнями, які ворогують через наркотики та іншу незаконну діяльність.