Буданов був на ключовому етапі звільнення Вовчанського агрегатного заводу, – ГУР
Буданов був на ключовому етапі звільнення Вовчанського агрегатного заводу, – ГУР
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Кому в окупації жити добре
Кому в окупації жити добре
Під Кривим Рогом знайшли мертвим екскандидата в мери міста Дмитра Шевчика
Під Кривим Рогом знайшли мертвим екскандидата в мери міста Дмитра Шевчика
Щоденне споживання компонентів кави може сприяти схудненню та зменшенню жиру – дослідження
Щоденне споживання компонентів кави може сприяти схудненню та зменшенню жиру – дослідження
Ярослав Грицак: «Наша перемога буде поетапна. Це не буде швидкий і остаточний мир»
Ярослав Грицак: «Наша перемога буде поетапна. Це не буде швидкий і остаточний мир»
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Будуємо нову «Слугу народу» разом? У партії влади зріє розкол
Будуємо нову «Слугу народу» разом? У партії влади зріє розкол
Влада закликає евакуюватися мільйони мешканців Флориди перед ураганом Мілтон
Влада закликає евакуюватися мільйони мешканців Флориди перед ураганом Мілтон
ГоловнаСвіт

Шведська поліція розслідує стрілянину поблизу підрозділу ізраїльської оборонної фірми

Підозрюваного затримали, ним виявився юнак, якому ще не виповнилося 15 років. 

Шведська поліція розслідує стрілянину поблизу підрозділу ізраїльської оборонної фірми

Шведська поліція розслідує стрілянину поблизу ізраїльської цілі в місті Гетеборг, пише Reuters.

Як інформує національний мовник, йдеться про підрозділ ізраїльської фірми оборонної електроніки Elbit Systems.

Повідомлень про постраждалих немає, повідомили у поліції.

Підозрюваного затримали, ним виявився юнак, якому менше ніж 15 років. Інформації про співучасників правоохоронці не мають, слідчі не знають про будь-які конкретні загрози іншим ізраїльським цілям.

Розпочато попереднє розслідування за підозрою в замаху на вбивство та тяжкому злочині зі зброєю.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Останніми роками у Швеції спостерігається епідемія насильства з використанням зброї, спричинена злочинними угрупованнями, які ворогують через наркотики та іншу незаконну діяльність.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies