У ЦАХАЛі кажуть про ліквідацію десятків терористів у Смузі Гази та захоплення запасів зброї

У Рафаху ізраїльські сили виявили та знищили ракетні установки, зброю та шахти підземних тунелів, які використовували терористи.

Війська Армії оборони оборони Ізраїлю діють у Смузі Гази, 9 жовтня 2024 року

В Армії оборони Ізраїлю заявляють про ліквідацію десятків терористів під час операції в Джабалії на півночі Смуги Гази протягом останньої доби, пише Time of Israel.

Серед ліквідованих були ті, хто запускав протитанкові ракети по ізраїльських військах.

ЦАХАЛ каже про захоплення зброї, включно з гвинтівками, пусковими установками РПГ і боєприпасами.

У Рафаху ізраїльські сили виявили та знищили ракетні установки, зброю та шахти підземних тунелів, які використовували терористи. У центрі Гази війська ліквідували “численних озброєних людей, знайшли зброю та знищили військову інфраструктуру”.

Окрім наземних операцій, ізраїльські Повітряні сили за останні 24 години вразили близько 30 об’єктів ХАМАСу у Газі. Ціллю ударів були терористичні осередки, запаси зброї, пускові установки, будівлі, підземна інфраструктура та інші активи терористичних груп.