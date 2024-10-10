У ЦАХАЛі кажуть про ліквідацію десятків терористів у Смузі Гази та захоплення запасів зброї

В Армії оборони Ізраїлю заявляють про ліквідацію десятків терористів під час операції в Джабалії на півночі Смуги Гази протягом останньої доби, пише Time of Israel.
Серед ліквідованих були ті, хто запускав протитанкові ракети по ізраїльських військах.
ЦАХАЛ каже про захоплення зброї, включно з гвинтівками, пусковими установками РПГ і боєприпасами.
У Рафаху ізраїльські сили виявили та знищили ракетні установки, зброю та шахти підземних тунелів, які використовували терористи. У центрі Гази війська ліквідували “численних озброєних людей, знайшли зброю та знищили військову інфраструктуру”.
Окрім наземних операцій, ізраїльські Повітряні сили за останні 24 години вразили близько 30 об’єктів ХАМАСу у Газі. Ціллю ударів були терористичні осередки, запаси зброї, пускові установки, будівлі, підземна інфраструктура та інші активи терористичних груп.
- Кілька днів тому Reuters із посиланням на далі ізраїльських військових повідомив, що за рік війни у Смузі Гази Ізраїль розбомбив 40 тисяч цілей та уразив 1000 ракетних установок. Ізраїльська армія втратила 726 солдатів, з них понад половина загинули 7 жовтня 2023 року.
- За останній рік Ізраїль ліквідував вісім командирів бригад бойовиків Гази, близько 30 командирів батальйонів і 165 командирів рот.