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CNN: Демократична партія "накопичує страх" з наближенням дня виборів

Прихильники Камали Гарріс бояться повторення 2016 року.

CNN: Демократична партія "накопичує страх" з наближенням дня виборів
Камала Гарріс
Фото: EPA/UPG

Агенція CNN стверджує, що демократи у США відчувають "все більше невпевності та страху" щодо результату Камали Гарріс на виборах президента, які відбудуться вже 5 листопада.

Серед партійців наростає відчуття того, що в цілому успішна кампанія Гарріс "застрягла та забуксувала" через те, що штаб віцепрезидентки "не знає, куди і як використати дорогоцінні ресурси". Не додає впевненості і той факт, що Гарріс - перша за 60 років кандидатка, яка не здобула перемогу на жодному праймеріз. 

У колі соратників політикині визнають, що результати опитувань "надто близькі і залишають усе в межах похибки". Це нагадує їм 2016 рік, коли, попри соціологію, впевненість у перемозі Гілларі Клінтон була практично непохитною - але це призвело до грандіозного розчарування.

У ключових штатах перевага Гарріс над Дональдом Трампом починає відчутно танути. Наприклад, у Пенсильванії та Мічигані від її лідерства у 5-6 відсоткових пунктів, згідно з останніми даними, не залишилося й сліду. 

Сама Гарріс вперто називає себе "андердогом" - спортивним терміном, який означає аутсайдера за прогнозами, що здатен перемогти фаворита. 

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