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Прем’єр Словаччини Фіцо назвав журналістів “кровожерливими виродками”

Також Фіцо звинуватив журналістів у травневому нападі на нього.

Прем’єр Словаччини Фіцо назвав журналістів “кровожерливими виродками”
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на прес-конференції назвав журналістів “кровожерливими виродками”. 

Про це повідомляє Politico.

“З першого дня парламентських підсумків, ви б не залишили нас ні на хвилину. Ви напали на нас, як кровожерливі виродки”, — сказав Фіцо у відповідь на запитання журналіста про напруженість у трипартійній правлячій коаліції.

Прем’єр Словаччини виділив основні незалежні словацькі щоденні газети Denník N і Sme, а також портал Aktuality.sk.

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“Чи читаєте ви свої статті після того, як їх написали? Я не думаю, що ти… Це чиста ненависть. Ти одержимий дияволом”, - сказав Фіцо і  звинуватив журналістів у травневому нападі на нього.

На думку Фіцо, ЗМІ роблять усе, що хочуть, не несучи абсолютно ніякої відповідальності, і медійного хаосу, який охопив Словаччину, не існує в жодній іншій країні ЄС.

Прем'єр-міністр повідомив, що підтримує створення національного органу ЗМІ та санкції для журналістів, які не виправляють помилки в написаному. Він вважає, що всі журналісти повинні пройти курси перекваліфікації, як “юристи та державні нотаріуси”.

В свою чергу, опозиційні політики вважають, що ідея національного медіаоргану, який би контролював журналістів, це не що інше, як тонко завуальована спроба цензурувати та обмежити ЗМІ. 

“Для прем’єр-міністра це далеко за межа називати журналістів кровожерливими виродками в той час, коли суспільство розділене через ненависть, яку він і його друзі поширюють протягом останніх кількох років”, – зазначила голова правління партії “За народ” Вероніка Ремішова.

  • Цього року Роберт Фіцо пережив замах: у нього стріляли. 15 травня під час виїзного засідання уряду в нього вистрілив 71-річний чоловік. Фіцо госпіталізували, після чого він проходив реабілітацію, а до роботи повернувся лише в липні.
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