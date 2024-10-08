Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Підозрювана в продажі підробних довідок ухилянтам екснардепка брала участь у конференції про реабілітацію
Спроба знищити Карпати. Як врятувати Свидовець від Коломойського?
Спроба знищити Карпати. Як врятувати Свидовець від Коломойського?
Ковтун: «Дівчата писали, що вже почали вчити українську мову, щоб спілкуватися зі мною»
Ковтун: «Дівчата писали, що вже почали вчити українську мову, щоб спілкуватися зі мною»
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
На Закарпатті викрили схему, за якою переправили через держкордон ексголову КСУ
На Закарпатті викрили схему, за якою переправили через держкордон ексголову КСУ
Вугледар. Трагедія без тріумфу
Вугледар. Трагедія без тріумфу
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
У Києві уламки ворожих ракет упали в 4 районах, пошкоджено дах багатоповерхівки і авто (оновлено)
У Києві уламки ворожих ракет упали в 4 районах, пошкоджено дах багатоповерхівки і авто (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Україна отримала боєприпаси, профінансовані небайдужими словаками

Громадяни країни-сусіда зібрали на цю ініціативу 4 мільйони євро. 

Україна отримала боєприпаси, профінансовані небайдужими словаками

Партія боєприпасів, яку придбали за рахунок пожертв 70 тисяч громадян Словаччини на загальну суму 4 мільйони євро, прибула до України.

Як повідомляє "Європейська правда", завдяки небайдужості людей із сусідньої країни українські захисники отримали 122 тонни потрібних снарядів. 

Увесь процес від оголошення про закупівлю до надсилання вантажу зайняв близько 4-5 місяців. Представник компанії "Боєприпаси для України" Федір Блащак стверджує, що час лише здається довгим - насправді це ледь не рекордний термін. Причина в тому, що буквально кожен боєприпас доводилося перевіряти на відповідність і загалом чимало займатися паперовою роботою.

На цьому словацька допомога не завершується: ще 500 тисяч євро, зібраних для України, перетворять на постріли для гранатометів. Ці поставки очікуються до завершення 2024 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies