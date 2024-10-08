Україна отримала боєприпаси, профінансовані небайдужими словаками

Партія боєприпасів, яку придбали за рахунок пожертв 70 тисяч громадян Словаччини на загальну суму 4 мільйони євро, прибула до України.

Як повідомляє "Європейська правда", завдяки небайдужості людей із сусідньої країни українські захисники отримали 122 тонни потрібних снарядів.

Увесь процес від оголошення про закупівлю до надсилання вантажу зайняв близько 4-5 місяців. Представник компанії "Боєприпаси для України" Федір Блащак стверджує, що час лише здається довгим - насправді це ледь не рекордний термін. Причина в тому, що буквально кожен боєприпас доводилося перевіряти на відповідність і загалом чимало займатися паперовою роботою.

На цьому словацька допомога не завершується: ще 500 тисяч євро, зібраних для України, перетворять на постріли для гранатометів. Ці поставки очікуються до завершення 2024 року.