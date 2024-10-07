НАЗК повторно перевірить декларації голови Хмельницького МСЕК

НАЗК повторно проведе перевірку, оскільки Тетяна Крупа не вказзала $6 млн готівки у деклараціях.

НАЗК проведе повторну перевірку декларацій голови Хмельницького МСЕК Тетяни Крупи, оскільки вона не вказала про наявність $6 млн готівки.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

"Національне агентство з питань запобігання корупції розпочинає повторну повну перевірку декларації очільниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, у якої працівники Державного бюро розслідувань під час обшуків виявили готівкою майже $6 млн", — ідеться у повідомленні.

НАЗК повторно проведе перевірку, оскільки про наявність $6 млн готівки в деклараціях Тетяни Крупи не вказано.

"Такі нововиявлені обставини є підставою для повторної перевірки декларації попри те, що раніше НАЗК уже здійснило повну перевірку декларації за 2023 рік, встановило ознаки недостовірних відомостей та скерувало обґрунтований висновок до Національної поліції для відповідного реагування", – йдеться в повідомленні.

Працівники ДБР разом із Офісом Генпрокурора викрили керівницю Хмельницького МСЕК та її сина на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 млн доларів у різних валютах.