На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
На Донеччині російський винищувач збив новітній літальний апарат РФ С-70 “Мисливець”
Ковтун: «Дівчата писали, що вже почали вчити українську мову, щоб спілкуватися зі мною»
Ковтун: «Дівчата писали, що вже почали вчити українську мову, щоб спілкуватися зі мною»
Ядерне стримування, високоточне озброєння, авіація і танки. Як Захід реагує на загрозу Москви
Ядерне стримування, високоточне озброєння, авіація і танки. Як Захід реагує на загрозу Москви
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Керівник "Спецтехноекспорту" звернувся до СБУ через оприлюднення журналістами УП даних про закупівлю індійських снарядів
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
Литовські митники у потягах знайшли військові вантажі, призначені для армії РФ
Литовські митники у потягах знайшли військові вантажі, призначені для армії РФ
Історик Олексій Сокирко: «Я ніколи не думав, що моя робота над далекими від сучасності проблемами стане настільки актуальною»
Історик Олексій Сокирко: «Я ніколи не думав, що моя робота над далекими від сучасності проблемами стане настільки актуальною»
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
На війні загинув зять мовознавиці Ірини Фаріон – Василь Особа
На війні загинув зять мовознавиці Ірини Фаріон – Василь Особа
ГоловнаСуспільствоЖиття

НАЗК повторно перевірить декларації голови Хмельницького МСЕК

НАЗК повторно проведе перевірку, оскільки Тетяна Крупа не вказзала $6 млн готівки у деклараціях.

НАЗК повторно перевірить декларації голови Хмельницького МСЕК
Тетяна Крупа в суді
Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

НАЗК проведе повторну перевірку декларацій голови Хмельницького МСЕК Тетяни Крупи, оскільки вона не вказала про наявність $6 млн готівки.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

"Національне агентство з питань запобігання корупції розпочинає повторну повну перевірку декларації очільниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, у якої працівники Державного бюро розслідувань під час обшуків виявили готівкою майже $6 млн", — ідеться у повідомленні. 

НАЗК повторно проведе перевірку, оскільки про наявність $6 млн готівки в деклараціях Тетяни Крупи не вказано.

"Такі нововиявлені обставини є підставою для повторної перевірки декларації попри те, що раніше НАЗК уже здійснило повну перевірку декларації за 2023 рік, встановило ознаки недостовірних відомостей та скерувало обґрунтований висновок до Національної поліції для відповідного реагування", – йдеться в повідомленні.

  • Працівники ДБР разом із Офісом Генпрокурора викрили керівницю Хмельницького МСЕК та її сина на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 млн доларів у різних валютах.
  • ДБР вивчає списки, які знайшли під час обшуків у робочому кабінеті голови Хмельницького МСЕК Тетяни Крупи. У цих списках зазначені прізвища та фіктивні діагнози.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies