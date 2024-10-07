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Із двох сіл Борівської громади Харківщини проведуть обов’язкову евакуацію

Ідеться про села Ізюмське та Богуславка.

Із двох сіл Борівської громади Харківщини проведуть обов’язкову евакуацію
Фото: Харківська ОВА

У селах Ізюмське та Богуславка Борівської громади на Харківщині оголошено обов’язкову евакуацію. 

Про це повідомляє Харківська ОВА.

Евакуація населення проводитиметься в селах Ізюмське та Богуславка Ізюмського старостинського округу.

Відповідне Розпорядження "По проведення обов’язкової евакуації населення в окремих населених пунктах Борівської селищної територіальної громади Ізюмського району" підписали 7 жовтня 2024 року.

"Зважаючи на постійні обстріли та безпекову ситуацію на території Борівської селищної громади, ми повинні евакуювати мешканців цих населених пунктів в найкоротші терміни. Старости округів, на території яких знаходяться вказані населені пункти, зобов’язані провести роз’яснювальну роботу щодо загрози життю місцевих мешканців. В той же час служба у справах дітей Борівщини проводить постійний моніторинг ситуації з сім’ями з дітьми на території громади", — зазначає начальник Борівської селищної військової адміністрації Олександр Тертишний.

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