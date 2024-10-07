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На Закарпаття прибув евакуаційний поїзд із Донеччини

41 людина сьогодні приїхала до Мукачева. 

На Закарпаття прибув евакуаційний поїзд із Донеччини
Евакуаційний поїзд із Донеччини
Фото: Червоний хрест України

Сьогодні евакуаційним поїздом із Донецької області до Мукачева прибула 41 людина.

Про це повідомив Червоний хрест України.

"Евакуйованих зустріли представники місцевої влади, волонтерські організації, рятувальники ДСНС України та команда районної організації Українського Червоного Хреста та загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста в Закарпатській області", - йдеться в повідомленні.

Волонтери забезпечили людей їжею, водою та за потреби разом із психологічною службою ДСНС в Закарпатській області надавали першу психологічну допомогу.

Евакуаційний поїзд із Донеччини
Фото: Червоний хрест України
Евакуаційний поїзд із Донеччини

Евакуаційний поїзд із Донеччини
Фото: Червоний хрест України
Евакуаційний поїзд із Донеччини

Евакуаційний поїзд із Донеччини
Фото: Червоний хрест України
Евакуаційний поїзд із Донеччини

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