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У Міноборони створили новий підрозділ - Центр реагування на кіберінциденти

Військовослужбовці Центру цілодобово забезпечуватимуть моніторинг та реагування на хакерські атаки.

У Міноборони створили новий підрозділ - Центр реагування на кіберінциденти
Національний координаційний центр кібербезпеки (архівне фото)
Фото: rnbo.gov.ua

У Міністерстві оборони офіційно з'явився новий підрозділ, що відповідатиме за кіберзахист – Центр реагування на кіберінциденти. 

Про це повідомила пресслужба Міноборони. 

Координувати діяльність Центру буде заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

"Створення Центру реагування на кіберінциденти при Міноборони — важливий і необхідний крок для країни, що воює і обороняється. Ворог щоденно тисне не тільки на фронті, а ще й у цифровому полі бою. Агресор намагається сповільнити наш стрімкий розвиток. Центр допоможе покращити стан кібербезпеки та забезпечити належне реагування на кіберінциденти", - зазначила вона.

Військовослужбовці Центру цілодобово забезпечуватимуть моніторинг та реагування на хакерські атаки.

Головними завданнями Центру реагування на кіберінциденти є:

  • Реагування на кіберінциденти і кібератаки, усунення їхніх наслідків
  • Вжиття заходів кіберзахисту інформаційно-комунікаційних систем Міністерства оборони
  • Впровадження й використання систем управління інцидентами кібербезпеки і обміну інформацією про кіберзагрози
  • Взаємодія з підрозділами субʼєктів національної системи кібербезпеки і Сил оборони в частині спільного виконання завдань
  • Організація і проведення практичних навчань у сфері кібербезпеки
  • Співпраця із НАТО та іншими суб'єктами оборонної сфери щодо безпеки кіберпростору і спільного захисту від кіберзагроз.

Раніше Міноборони також анонсувало впровадження технології для захисту мобільних телефонів військових.

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