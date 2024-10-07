У Міноборони створили новий підрозділ - Центр реагування на кіберінциденти

У Міністерстві оборони офіційно з'явився новий підрозділ, що відповідатиме за кіберзахист – Центр реагування на кіберінциденти.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Координувати діяльність Центру буде заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

"Створення Центру реагування на кіберінциденти при Міноборони — важливий і необхідний крок для країни, що воює і обороняється. Ворог щоденно тисне не тільки на фронті, а ще й у цифровому полі бою. Агресор намагається сповільнити наш стрімкий розвиток. Центр допоможе покращити стан кібербезпеки та забезпечити належне реагування на кіберінциденти", - зазначила вона.

Військовослужбовці Центру цілодобово забезпечуватимуть моніторинг та реагування на хакерські атаки.

Головними завданнями Центру реагування на кіберінциденти є:

Реагування на кіберінциденти і кібератаки, усунення їхніх наслідків

Вжиття заходів кіберзахисту інформаційно-комунікаційних систем Міністерства оборони

Впровадження й використання систем управління інцидентами кібербезпеки і обміну інформацією про кіберзагрози

Взаємодія з підрозділами субʼєктів національної системи кібербезпеки і Сил оборони в частині спільного виконання завдань

Організація і проведення практичних навчань у сфері кібербезпеки

Співпраця із НАТО та іншими суб'єктами оборонної сфери щодо безпеки кіберпростору і спільного захисту від кіберзагроз.

Раніше Міноборони також анонсувало впровадження технології для захисту мобільних телефонів військових.