У Міноборони створили новий підрозділ - Центр реагування на кіберінциденти

У Міністерстві оборони офіційно з'явився новий підрозділ, що відповідатиме за кіберзахист – Центр реагування на кіберінциденти.
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
Координувати діяльність Центру буде заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
"Створення Центру реагування на кіберінциденти при Міноборони — важливий і необхідний крок для країни, що воює і обороняється. Ворог щоденно тисне не тільки на фронті, а ще й у цифровому полі бою. Агресор намагається сповільнити наш стрімкий розвиток. Центр допоможе покращити стан кібербезпеки та забезпечити належне реагування на кіберінциденти", - зазначила вона.
Військовослужбовці Центру цілодобово забезпечуватимуть моніторинг та реагування на хакерські атаки.
Головними завданнями Центру реагування на кіберінциденти є:
- Реагування на кіберінциденти і кібератаки, усунення їхніх наслідків
- Вжиття заходів кіберзахисту інформаційно-комунікаційних систем Міністерства оборони
- Впровадження й використання систем управління інцидентами кібербезпеки і обміну інформацією про кіберзагрози
- Взаємодія з підрозділами субʼєктів національної системи кібербезпеки і Сил оборони в частині спільного виконання завдань
- Організація і проведення практичних навчань у сфері кібербезпеки
- Співпраця із НАТО та іншими суб'єктами оборонної сфери щодо безпеки кіберпростору і спільного захисту від кіберзагроз.
Раніше Міноборони також анонсувало впровадження технології для захисту мобільних телефонів військових.