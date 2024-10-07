Вітання Путіну: українські хакери вимкнули понад 20 ворожих телеканалів, зокрема "Росію 24"

Відповідальність взяло на себе анонімне проукраїнське хакерське угруповання "Sudo rm-RF".

Українські хакери атакували телеканали "Росія 1" та "Росія 24", внаслідок чого ці рупори кремлівської пропаганди перестали працювати. Про це повідомили джерела LB.ua.

Співрозмовники редакції повідомили, що хакери "привітали" Путіна з днем народження – здійснили масштабну атаку на всеросійську державну телевізійну і радіомовну компанію. З самого ранку припинили онлайн-мовлення основні пропагандистські телеканали: "Росія 1", Росія 24", "Росія культура", ртр "Планета" та понад 20 інших.

За нашою інформацією, у Росії не працює не тільки онлайн-мовлення цих телеканалів, але й телевізійне.

Працівники компанії скиглять, що "знищена вся інформація на серверах, навіть резервні копії, не працює онлайн-мовлення і внутрішні сервіси, немає навіть інтернету та телефонії".

Відповідальність взяло на себе анонімне проукраїнське хакерське угруповання "Sudo rm-RF", яке вже неодноразово потужно било по Росії.