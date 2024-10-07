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Вітання Путіну: українські хакери вимкнули понад 20 ворожих телеканалів, зокрема "Росію 24"

Відповідальність взяло на себе анонімне проукраїнське хакерське угруповання "Sudo rm-RF".

Вітання Путіну: українські хакери вимкнули понад 20 ворожих телеканалів, зокрема "Росію 24"
Російська пропагандистка
Фото: скриншот видео

Українські хакери атакували телеканали "Росія 1" та "Росія 24", внаслідок чого ці рупори кремлівської пропаганди перестали працювати. Про це повідомили джерела LB.ua.

Співрозмовники редакції повідомили, що хакери "привітали" Путіна з днем народження – здійснили масштабну атаку на всеросійську державну телевізійну і радіомовну компанію. З самого ранку припинили онлайн-мовлення основні пропагандистські телеканали: "Росія 1", Росія 24", "Росія культура", ртр "Планета" та понад 20 інших.

За нашою інформацією, у Росії не працює не тільки онлайн-мовлення цих телеканалів, але й телевізійне.

Працівники компанії скиглять, що "знищена вся інформація на серверах, навіть резервні копії, не працює онлайн-мовлення і внутрішні сервіси, немає навіть інтернету та телефонії".

Відповідальність взяло на себе анонімне проукраїнське хакерське угруповання "Sudo rm-RF", яке вже неодноразово потужно било по Росії. 

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