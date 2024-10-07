На Донеччині через російські обстріли троє осіб загинули, ще 12 – поранені

У Донецькій області через російські обстріли загинули троє людей. Ще 12 осіб поранені, зокрема і дитина.

Про це повідомили у Нацполіції.

Ворог скинув на цивільних 11 авіабомб. Загалом поліція зафіксувала 2 817 обстрілів по лінії фронту та житловому сектору.

Атак зазнали 19 населених пунктів: міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, Миколаївка, Покровськ, Торецьк, Часів Яр, селища Біленьке, Олексієво-Дружківка, Шевченко, села Ізмайлівка, Іллінка, Осикове, Серебрянка, Сонцівка, Шахове, Шахтарське, Юрківка.

Пошкоджено 93 цивільних об’єкти, з них 50 житлових будинків.

По Костянтинівці росіяни завдали шість ударів: чотирма бомбами «ФАБ-250» з модулем УМПК, ракетою «Х-31», артилерією. Одна цивільна особа загинула, ще дві отримали поранення. Пошкоджено чотири багатоквартирних і 12 приватних будинків, медзаклад, три адмінбудівлі, кафе, магазин, торговий павільйон, господарську споруду, автомобілі, комунікації.

Фото: Наслідки обстрілу Донеччини Нацполіція

В Іллінці окупанти вдарили дроном по цивільному авто – одну людину вбили, ще одну поранили. У Часовому Яру внаслідок дронової атаки є загиблий і поранений серед цивільного населення.

На Біленьке Росія скинула керовану авіабомбу «УМПБ Д-30СН». Травм зазнали троє мирних жителів, зокрема хлопчик 2018 року народження. Пошкоджено дев'ять приватних осель і два цивільних автомобілі.

По одному пораненому є у Торецьку, Ізмайлівці, Серебрянці, Шахтарському, Шевченко.

Фото: Нацполіція Наслідки обстрілу Донеччини

Краматорськ війська РФ атакували надзвуковою крилатою протикорабельною ракетою «Х-22» та бомбою «УМПБ Д-30СН». Там пошкодили підприємство, адмінбудівлю та вісім цивільних авто.

Через влучання російських ФАБів у Дружківці пошкоджень зазнали приватний будинок та господарча споруда, а в Олексієво-Дружківці – підприємство.

По Миколаївці влучили дві керовані авіабомби «ФАБ-250» з модулем УМПК. Руйнувань зазнали два багатоквартирних і 15 приватних будинків, підприємство.

Лиман ворог накрив з РСЗВ «Ураган». Постраждали п'ять приватних будинків. У Покровську російський дрон пошкодив цивільне авто.

Фото: Нацполіція Наслідки обстрілу Донеччини

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За допомогою поліції евакуйовано ще 267 людей, з них 29 дітей. З початку обов’язкової евакуації – 304 124 особи, серед них 34 896 – діти, 8 411 – люди з інвалідністю.