У міжнародному автобусі митники знайшли контрабандних ґаджетів на 1,2 млн гривень

Техніку виявили митники на посту у Ягодині.

Волинські митники на посту Ягодин виявили контрабандні ґаджети вартістю 1,2 млн грн у рейсовому автобусі «Щецін - Кривий Ріг», що повертався на батьківщину.

Як повідомили у Держмитній службі, у транспорті знайшли незадекларовану продукцію Apple, Samsung та Huawei.

Загалом 78 мобільних телефонів, планшетів, смарт-годинників та аксесуарів до них містились у двох пластикових коробках, розміщених у багажному відділенні.

Фото: Держмитна служба Автобус, у якому виявили незадекларовані ґаджети

Фото: Держмитна служба Виявлені контрабандні ґаджети

"За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 2 ст. 472 Митного кодексу (недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами)", – повідомили митники.