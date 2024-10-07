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У міжнародному автобусі митники знайшли контрабандних ґаджетів на 1,2 млн гривень

Техніку виявили митники на посту у Ягодині.

У міжнародному автобусі митники знайшли контрабандних ґаджетів на 1,2 млн гривень
Виявлені незадекларовані ґаджети
Фото: Держмитна служба

Волинські митники на посту Ягодин виявили контрабандні ґаджети вартістю 1,2 млн грн у рейсовому автобусі «Щецін - Кривий Ріг», що повертався на батьківщину. 

Як повідомили у Держмитній службі, у транспорті знайшли незадекларовану продукцію Apple, Samsung та Huawei.

Загалом 78 мобільних телефонів, планшетів, смарт-годинників та аксесуарів до них містились у двох пластикових коробках, розміщених у багажному відділенні. 

Автобус, у якому виявили незадекларовані ґаджети
Фото: Держмитна служба
Автобус, у якому виявили незадекларовані ґаджети
Виявлені контрабандні ґаджети
Фото: Держмитна служба
Виявлені контрабандні ґаджети

"За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 2 ст. 472 Митного кодексу (недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами)", – повідомили митники.

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