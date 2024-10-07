У міжнародному автобусі митники знайшли контрабандних ґаджетів на 1,2 млн гривень

Волинські митники на посту Ягодин виявили контрабандні ґаджети вартістю 1,2 млн грн у рейсовому автобусі «Щецін - Кривий Ріг», що повертався на батьківщину.
Як повідомили у Держмитній службі, у транспорті знайшли незадекларовану продукцію Apple, Samsung та Huawei.
Загалом 78 мобільних телефонів, планшетів, смарт-годинників та аксесуарів до них містились у двох пластикових коробках, розміщених у багажному відділенні.
"За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 2 ст. 472 Митного кодексу (недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами)", – повідомили митники.